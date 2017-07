350 xiquets i xiquetes gaudixen de l’escola d’estiu d’Alzira

Alzira, 7 de juliol de 2017.- L’Escola d’Estiu organitzada per la Regidoria de Joventut està realitzant-se a les instal·lacions del col·legi Federico Garcia Sanchiz.

Este matí han rebut la visita de l’alcalde Diego Gómez i del regidor d’Economia, Hisenda i Joventut, Albert Furió on han pogut vore com els 350 xiquets i xiquetes que enguany s’han inscrit gaudixen d’activitats lúdiques adequades a la seua edat i habilitats, distribuïts en grups que es corresponen amb les etapes educatives des de primer d’Infantil fins a sisé de Primària.

Un monitor cada 12 participants, tres més d’integració, per a xiquets amb necessitats educatives especials, i una coordinadora estan a càrrec de la programació i conduir les activitats: manualitats, tallers, esports, jocs, danses o piscina.

Tal com està fent-se des de fa 2 anys, enguany també hi ha xiquets i xiquetes que són derivats per l’àrea de Serveis Socials i Innovació Social i tindran servei de menjador en juliol i agost. D’esta manera, des de l’equip de govern es dóna resposta als col·lectius més vulnerables.

La programació s’adapta als diferents períodes, de manera que se celebrarà una primera festa de cloenda per als participants de la primera quinzena, el dijous 13 de juliol a les 18.30 hores al Gran Teatre i una segona el matí del divendres 28 de juliol al centre educatiu Federico García Sanchiz.

El regidor d’Economia, Hisenda i Joventut, Albert Furió, declara que este tipus d’activitats suposen una millora en la conciliació familiar, que a més resulta molt divertida per als xiquets.

Per la seua banda, l’alcalde, Diego Gómez, destaca l’alt nivell d’acceptació de l’escoleta que ha fet que s’haja ampliat l’oferta dos anys seguits. Això anima a continuar treballant per la millora d’este servei perquè el major nombre d’alzirenys i alzirenyes puga utilitzar-lo.