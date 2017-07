Cullera multiplica per 16 les activitats turístiques d’este estiu

El municipi reforça la seua oferta per a afermar la recuperació del seu principal sector econòmic

CULLERA. 07-07-17. L’arribada de nombrosos turistes a Cullera durant estes dates impulsa una intensa agenda turística de la localitat riberenca durant l’estiu. Enguany, un total de 363 activitats de tot tipus es posen a la disposició de la població per a arredonir la seua experiència estiuenca i mostrar tot el que la ciutat pot oferir als seus visitants.

La iniciativa suposa un clar increment respecte a 2016. Per cada activitat que es realitzava en estes dates l’any passat, este estiu es realitzaran 16 més. Destaca la varietat de l’oferta turística, que abasta des d’activitats culturals fins a turisme actiu com ara rutes pels paratges locals o la pràctica d’esport en la platja.

És part del programa de dinamització turística que duu a terme el consistori per a reforçar l’oferta d’oci i afermar així la recuperació del principal sector econòmic del municipi, que en estos moments tira fortament de l’economia amb una reducció de l’atur a xifres pròpies de 2009, enregistra un increment de l’ocupació amb números de rècord i consolida la recuperació del turisme internacional.

L’ampli ventall d’activitats disponibles no descansa ni un sol dia d’estiu, ja que durant els dos mesos de major acolliment de turistes estos trobaran esdeveniments disponibles en totes les dates.

L’objectiu d’esta ampliació turística en una localitat litoral com la de Cullera té un caràcter molt ambiciós, tal com explica el regidor de Turisme Javier Cantos. «Volem convertir Cullera en un referent turístic, ser el gran parc d’oci urbà de la Comunitat Valenciana», assegura.

Activitats

Esta àmplia gamma d’esdeveniments de cara a l’estiu destaca per la seua varietat, amb l’objectiu de cobrir tots els grups d’edat i gustos possibles. Des dels dos anys, els xiquets ja podran gaudir dels tallers d’estiu de manera gratuïta cada vesprada en la plaça de l’Oasi. Altres activitats setmanals com les classes de zumba o ioga o balls en les diferents platges cullerenques també seran gratis.

L’oferta cultural es veu potenciada amb teatres en viu, danses o monòlegs entre uns altres. En este sentit, una ciutat d’una tradició musical arrelada com Cullera també aposta per este corrent, amb concerts de bandes o festivals. El Medusa Sunbeach Festival s’ha convertit en un gran focus turístic de la ciutat i enguany espera tornar a batre rècord d’assistència amb més de 140.000 persones. Pel que fa a la música de banda, demà dissabte la ciutat acull un concert històric d’inici de la gira ‘A tres bandes’ amb l’actuació de l’Ateneu Musical de Cullera, la Unió Musical de Llíria i l’Artística de Bunyol.

La platja suposa per a la ciutat el gran reclam, En ella cal sumar iniciatives com el ‘Cinema a la Mar’, amb exhibició de pel·lícules en la mateixa arena o l’onzena edició de la Regata de Vela.

Així mateix, es tracta d’aprofitar el ric patrimoni històric amb el qual compta Cullera amb diferents activitats com a rutes teatralitzades o visites a les muralles de la ciutat. La recreació històrica del pirata Dragut com a canalitzador de les visites a la Cova del seu mateix nom que va comptar amb una gran acollida el passat any s’incorpora este estiu de manera setmanal.

Es recuperen també els tradicionals mercats ambulants de vesprada. Els divendres s’emplaçarà en el centre de la Vila, seguint l’exitosa iniciativa de l’any passat i este 2017 també s’amplia als dimarts a la vesprada en la zona del Far. Continuen altres espectacles com les Nits en el Castell o les rutes teatralitzades. A més, existix una ampliada oferta d’esports aquàtics. Tot pot consultar-se en l’agenda turística de www.culleraturismo.com. I és que este estiu la paraula avorriment no existix a Cullera.