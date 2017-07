La biblioteca d’Alzira oferix activitats per a xiquets al llarg de l’estiu

Alzira, 10 de juliol del 2017.– La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira obri una nova temporada d’activitats per a l’estiu. Després de la bona experiència que han tingut les activitats de foment lector i els tallers de manualitats realitzades al llarg de la primavera i que finalitzaven el passat mes de juny, la biblioteca ha allargat la programació d’activitats en horari de matí.

La Regidora de Cultura, Aida Ginestar, ha manifestat: “Una ciutat que llig és una ciutat més lliure. Som una Ciutat Lectora, i participem com a tal al programa Ciutats Lectores de la Fundació pel Llibre i la Lectura. La millor manera d’acostar als xiquets i xiquetes l’hàbit lector és treballar de manera didàctica a través del joc i de l’entreteniment.”

Des de l’organització es faran tallers de diferents modalitats, manualitats, lectura, pintura, etc. Dirigits als xiquets i xiquetes d’edat compresa entre els 5 i 8 anys. Les activitats comptaran amb la participació de 2 becàries del programa la Dipu et beca i un becari del Pla de Joves Qualificats i supervisat per les bibliotecàries.

Els tallers estan adreçats a conèixer la biblioteca i a fomentar el gust per la lectura com a entreteniment i tindran lloc tots els dimecres a les 11 del matí al llarg dels mesos de juliol i agost.

L’aforament està limitat a 20 persones, de manera que caldrà inscriure’s prèviament a la mateixa biblioteca en horari d’obertura al públic.