María Gil Soldevilla ja és oficialment la Reina de les Festes d’Almussafes de 2017

La jove va ser proclamada durant l’acte oficial celebrat el passat divendres 7 de juliol en la sala d’actes del Centre Cultural de la localitat

Les condicions meteorològiques van obligar al consistori a modificar el lloc de realització, doncs estava previst celebrar-lo al pati del CEIP Almassaf

El musical “Freqüència musical”, no va poder representar-se per les dimensions de l’espai, per la qual cosa s’ha traslladat al pròxim dimecres 12 de juliol

Almussafes, a 10 de juliol de 2017. El passat divendres 7 de juliol, el Centre Cultural d’Almussafes va acollir l’acte de presentació de la Reina de les Festes 2017 i de la seua Cort d’Honor. A causa de les condicions meteorològiques, l’esdeveniment va haver d’abandonar per segona vegada en 31 anys el pati del CEIP Almassaf i traslladar la seua celebració a la sala d’actes de la citada infraestructura. En conseqüència, i a causa de les dimensions del recinte, el musical previst per a després de la proclamació, titulat “Freqüència Musical”, va haver de ser ajornat fins al pròxim dimecres 12 de juliol a les 23:30 h.

A pesar que ja s’han dut a terme un bon nombre d’actes des de mitjan passat mes de juny, Almussafes va donar el tret d’eixida a les seues festes patronals de manera oficial el passat divendres 7 de juliol amb la celebració de la presentació de la Reina de les Festes del 2017, la jove María Gil Soldevilla, i la seua Cort d’Honor, integrada per Mar Calatayud Rodrigo, Paula Ferriz Simarro i Lucía Girona García. Els seus familiars i amics, així com representants polítics i de les entitats cíviques, van assistir a l’esdeveniment, que va estar marcat per una destacada novetat.

Per segona vegada en els últims 31 anys, i a causa de les condicions meteorològiques que van afectar a les províncies de València i Castelló durant la jornada, l’Ajuntament de la localitat es va veure obligat a desenvolupar l’acte en un espai tancat, concretament en la sala d’actes del Centre Cultural, on es va instal•lar tot el muntatge previst inicialment per a col•locar-se en el pati del CEIP Almassaf. De fet, l’episodi de pluges va afectar a la cercavila de recollida de les dames i de les reines de l’any passat i de l’actual, havent de suspendre’s una vegada iniciat el recorregut.

Malgrat aquesta gota freda, la capacitat de reacció de l’organització va permetre traslladar durant la jornada tota la logística necessària per a poder desenvolupar l’acte a un espai cobert, sense que per açò es veiera afectat l’estructura de l’acte. Això sí, va ser necessària una redistribució de les butaques i, a causa de les dimensions de l’espai, el musical que havia de representar-se al final de l’acte, “Freqüència musical”, va haver de ser ajornat. El consistori ja ha anunciat que l’espectacle s’oferirà als veïns i veïnes el pròxim dimecres 12 de juliol a les 23:30 hores en el pati del CEIP Almassaf.

“La suma dels actes previs, dels quals ja hem pogut gaudir, i de les tres setmanes ininterrompudes que encara ens queden per viure, substantiven el nostre sentir popular i social, ens retraten com a poble, a més de mostrar el millor de les nostres tradicions i de la nostra història”, va declarar l’alcalde d’Almussafes, Toni González, durant el seu discurs d’obertura del període festiu. El primer edil, va assenyalar, a més, que el programa d’actes transmet també “personalitat i evolució, ja que apostem pel creixement i la modernitat, sense renunciar al valor de la nostra història”.

Durant la vetlada, la Reina de les Festes de 2016, Belén Godoy, va imposar a María Gil Soldevilla, representant de l’Associació Valenciana d’Il•lusionisme, la banda que l’acredita com la màxima representant d’aquestes festes. Una vegada proclamada, Gil va rebre a les tres joves que integren la seua Cort d’Honor. Per aquest ordre, van pujar a l’escenari, totes elles precedides per vídeos en els quals se’ls realitzava una entrevista en profunditat per a conèixer-les de prop, Mar Calatayud Rodrigo, Lucía Girona García i Paula Ferriz Simarro, les qui han sigut presentades pel Club Pilota Valenciana, la Falla Primitiva i el Club Atletisme Almussafes, respectivament.

En el seu comiat del càrrec, Belén Godoy va agrair el suport dels seus pares i avis, de les 18 dames de la seua cort d’honor i de l’Ajuntament, per confiar en ella. Per la seua banda, María Gil va expressar la seua emoció i es va comprometre a exercir el seu càrrec “amb la major de les responsabilitats”.

Des d’ara i fins al pròxim dissabte 29 de juliol, Almussafes continuarà desplegant l’àmplia agenda d’activitats previstes, en la qual no falten les iniciatives religioses, esportives, tradicionals, i infantils, moltes d’elles organitzades per les associacions locals, a les quals el primer edil va aprofitar “per a agrair-los públicament la seua col•laboració, ja que tots junts vam sumar i permetem que Almussafes mostre, un any més, la seua esplendor cultural i social”.