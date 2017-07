Cullera espera reciclar més de 200 tones de vidre este estiu

La localitat inclou el Medusa Sunbeach en el pla de reciclatge ‘Pren nota, recicla vidre’

CULLERA. 10-07-17. Cullera ha presentat este matí la campanya estiuenca de reciclatge de vidre juntament amb Ecovidrio i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de Cullera (AEHC). En ella participaran més de 170 establiments cullerencs, el doble que l’any passat. D’esta manera s’intentarà superar la quantitat de vidre reciclada l’estiu del 2016, la qual ascendia a quasi 200 tones.

Amb eixe propòsit, s’han subministrat des d’Ecovidrio més de 60 poals adaptats als locals sumats a la iniciativa per a facilitar la labor de reciclatge. Així mateix, s’instal·laran nous punts de reciclat i es vinilaran contenidors amb motius estiuencs per a sensibilitzar els ciutadans.

El regidor de Medi ambient de Cullera, Hugo Font, assenyala que estes mesures fan que els veïns tinguen més fàcil col·laborar en la recollida de vidre i subratlla que és important involucrar bars i restaurants, ja que pràcticament la meitat dels envasos de vidre provenen del sector turístic i hostaler del municipi.

Mitjana de reciclatge

La localitat riberenca compta amb una implicació alta de la ciutadania en el procés de reciclatge. Enfront de la mitjana de reciclatge de vidre de 16 kg per habitant de la Comunitat Valenciana, els cullerencs reciclen 21,5 kg. «Som un dels pobles més conscienciats, però encara ens queda molt per recórrer», advertix Font.

L’Ajuntament de Cullera i Ecovidrio també col·laboraran en la recollida de vidre del Medusa Sunbeach Festival que se celebrarà a l’agost en el municipi. Es preveu que este esdeveniment siga un dels principals generadors d’envasos de vidre d’este estiu i per açò s’ha augmentat la participació del consistori per a pal·liar les possibles conseqüències.

Roberto Fuentes, gerent de la zona d’Ecovidrio, destaca la importància de la campanya ‘Pren nota, recicla vidre’, centrada en els mesos estiuencs per la gran concentració de material reciclatge que es genera en estos mesos. «El 30 % del vidre que es recicla durant tot l’any es concentra en els mesos d’estiu», apunta Fuentes.

Per la seua banda, el president de l’AEHC, Juan Femenía, comenta que estan completament d’acord amb la iniciativa i faran tot el possible per a donar suport al màxim. La importància de la implicació dels establiments hostalers per a l’èxit de la campanya és vital donada la quantitat d’envasos de vidre que es generen en este sector.