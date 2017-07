LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la gran distribució arrossega a la baixa el preu del meló d’Alger en els centres comercials

Ha presentat una denúncia davant la AICA i davant la Generalitat contra Alcampo

10 de julioL de 2017.– LA UNIÓ de Llauradors assenyala que la gran distribució arrossega a la baixa els preus del meló d’Alger amb ofertes barates del producte en els seus centres comercials i aquesta situació arrossega ja o ho farà també als supermercats per a no perdre competitivitat.

En aquest sentit LA UNIÓ ha presentat avui una denúncia davant l’Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA), dependent del Ministeri d’Agricultura; i davant la Direcció General de Comerç i Consum i la Direcció general d’Agricultura, ambdues de la Generalitat, contra la cadena de distribució comercial Alcampo per si poguera estar incorrent en pràctiques contràries a la Llei de la Cadena Alimentària.

La cadena Alcampo ven meló d’Alger ratllat a 0,29 euros/kg dins d’una campanya denominada “Dies bojos” i LA UNIÓ entén que presumptament aquesta oferta podria vulnerar la Llei de la Cadena Alimentària, ja que es tracta d’un preu que suposaria venda per sota dels costos de producció -no baixa de 0,18 euros/kg el seu cost de cultiu- i comercialització. El tiquet de compra efectuat per LA UNIÓ és del centre comercial de Alcampo en Bonaire-Aldaia.

Els últims preus oficials pagats en origen d’aquesta producció, corresponents a la setmana del 27 de juny al 3 de juliol de la Conselleria d’Agricultura, són amb llavors entre una forqueta de 0,12 a 0,18 euros/kg i sense llavors de 0,18 a 0,40 euros/kg. Altra cosa són els preus en el camp que encara són més baixos. A les cotitzacions anteriors cal sumar-li a més els costos corresponents a acarreo, manipulació i transport als punts de venda de distribució final.

La superfície de meló d’Alger conreat a la Comunitat Valenciana ha descendit en els últims anys i també la producció, doncs s’ha passat d’una collita de 119.800 tones en 2006 a les 76.283 tones de 2016. Tot això a causa de la falta de rendibilitat dels productors, circumstància que s’acreix amb la pressió de la gran distribució per a situar ara els preus a la baixa.

Comunitats autònomes com Andalusia i Múrcia s’han especialitzat en el cultiu de meló d’Alger més primerenc i quan arriba el nostre als mercats estos ja es troben saturats i la gran distribució s’encarrega de traslladar una tendència a la baixa. Tampoc ajuda que les temperatures en els diferents països compradors del nostre meló d’Alger de la Unió Europea no siguen massa elevades, doncs ja se sap que es tracta d’una hortalissa associada a la calor.