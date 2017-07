Els veïns de Bicorp i Sumacàrcer visiten la Diputació de València

L’activitat forma part del programa cultural Açò és la Dipu, amb rutes que inclouen explicacions històriques i arquitectòniques dels edificis que componen la Diputació i el seu entorn

Amb el diputat de Carreteres i regidor de Chella, Pablo Seguí, així com els alcaldes de Bicorp, Fina García, i de Sumacàrcer, Txema Peláez, la diputada ha destacat que la Diputació representa a tots els ciutadans, recordant que la Corporació provincial té més de 150 anys d’història acumulant “un inavaluable patrimoni arquitectònic i artístic”.

Els visitants han ocupat els escons dels diputats per a escoltar les explicacions sobre el funcionament de “una de les institucions més antigues del nostre territori”. Així mateix, Mercedes Berenguer ha aprofitat l’acte per a reconéixer el valor de la Corporació provincial i que, en les seues paraules, “les institucions són per a millorar la vida de la gent sense oblidar els pobles més xicotets”.

Per la seua banda, el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, ha posat en valor la iniciativa, assenyalant que “el que no es coneix no s’estima”. De la mateixa manera, Seguí ha ressaltat el treball realitzat pel nou equip de Govern de la Diputació, ja que “ha donat una bolcada a les ajudes que reben els municipis, dotant-los de suficients recursos i autonomia per a la la seua gestió”, ha assegurat Seguí.

Una ruta històrica i institucional

El component cultural del programa Açò és la Dipu és el factor dominant en aquestes visites, que arranquen en el carrer Navellos i tenen com a parades els palaus de Batlia i l’Escala, els jardins de l’antic Hospital General de València, el Museu Valencià de la Il.lustració i la Modernitat (MUVIM) i l’Institut Valencià d’Audiofonología (IVAF).

Així, els participants tenen l’oportunitat de conèixer la història i el funcionament de la Diputació com a institució, les característiques arquitectòniques dels edificis que componen la seu principal, situada en la plaça Manises, i descobrir alguns aspectes de la història de València i el seu centre històric, des del segle XV fins ara.

Amb aquesta iniciativa, des de l’equip de Benestar Social “volíem que la gent coneguera l’entorn històric dels edificis que componen la Diputació, explicant quan es van fer, en quin context i amb quina finalitat, i després, lògicament, que conegueren el seu interior”, ha explicat Mercedes Berenguer, responsable de l’àrea. Les visites continuaran tots els dilluns, dimarts i dijous fins al pròxim mes de novembre.