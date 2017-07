Dani i Andrés, del Club de Pilota Valenciana d’Almussafes, campions autonòmics

Els esportistes van aconseguir el diumenge passat l’or en Segona Categoria per parelles després de derrotar a l’equip de Moixent per 41-26

Almussafes, a 12 de juliol de 2017. El passat diumenge 9 de juliol es va celebrar en Massalfassar el Campionat de la Comunitat Valenciana de Frontó per Parelles-Trofeu Diputació de València, on els representants de l’equip d’Almussafes, Dani i Andrés, es van proclamar vencedors de la Segona Categoria després d’imposar-se a José i Jaime, de Moixent, per 41-26. El regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch, va assistir a la partida final, després de la qual va donar l’enhorabona als jugadors del Club de Pilota Valenciana de la localitat per aquest nou triomf per a l’esport del municipi.

Recolzant a Dani i Andrés va estar el regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch, qui felicita “als guanyadors per aquest nou èxit que posa de nou el nom de la nostra població en el més alt, la qual cosa sens dubte és fruit de llargues vesprades d’entrenament. Aquest gran resultat els converteix en un exemple de constància en el qual hem de fixar-nos”.

El torneig, que en la seua trentena edició es va celebrar en les instal•lacions poliesportives municipals de Massalfassar, també va coronar en el primer lloc de la Tercera Categoria als de Casinos i Massalfassar, en el cas dels locals en la modalitat disputada entre setmana. En el lliurament de guardons, a més de Pau Bosch, va participar l’alcalde de Massalfassar, Carles Fontestad, el regidor d’Esports d’aquesta localitat, Joan Morant, l’alcalde de Casinos, José Miguel Espinosa, i el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de Frontó, Daniel Novejarque. Aquest diumenge 16 de juliol, a partir de les 19.30 hores, es disputarà la gran final de la Primera Categoria.