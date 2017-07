Valeriano Gómez: “La figura del indefinido no fijo coloca al trabajador de La Ribera en un limbo laboral”

El ex ministro de Trabajo ha ofrecido una conferencia dentro del Foro Sanitario Alzira.

• Valeriano Gómez destaca la transitoriedad de esta figura y la incertidumbre laboral a la que somete a los trabajadores, “ya que la Ley de Presupuestos, en sus disposiciones transitorias 26 y 44 impide taxativamente que los trabajadores de empresas contratistas adquieran la condición de empleados públicos”.

• Los profesionales, que serían subrogados por la Generalitat Valenciana como trabajadores indefinidos no fijos, deberían pasar por un concurso-oposición para poder ser trabajadores públicos con plenos derechos.

• Gómez ha señalado que “las condiciones laborales y salariales de los trabajadores subrogados por la Administración, aunque ahora puedan ser más ventajosas, se deberán equiparar a las del resto de empleados públicos” cuando se lleve a cabo la reversión.

Alzira (12.07.17).- “La figura del ‘indefinido no fijo coloca al trabajador del Departamento de Salud de La Ribera en un limbo laboral”. Así se ha referido, esta mañana, el ex ministro de Trabajo y actual vicepresidente a la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, Valeriano Gómez, durante la conferencia que ha ofrecido en el Hospital de La Ribera, sobre “los cambios en las condiciones laborales de los trabajadores públicos a privados”, dentro del Foro Sanitario Alzira.

Durante su intervención, Gómez se ha referido a las incertidumbres que plantea para el futuro laboral de los profesionales, el proceso de reversión del Departamento de Salud de La Ribera a la gestión pública. “Un proceso de reversión sin precedentes en España ni por su importancia ni por el número de trabajadores que van a verse afectados”, ha señalado el ex ministro.

En este sentido, Gómez ha afirmado que, si bien la Generalitat Valenciana “está obligada a subrogar a todo el personal laboral de la empresa Ribera Salud que ahora trabaja en el Departamento de Salud de La Ribera”, la actual Ley de Presupuestos Generales del Estado “es muy restrictiva y en sus disposiciones adicionales 26 y 44 impide taxativamente que los trabajadores de empresas contratistas adquieran la condición de empleados públicos”.

Ante esta dificultad, según Gómez, “la figura laboral que se ha elegido para los trabajadores del Departamento de La Ribera es la de ‘indefinido no fijo’, una figura excepcional y transitoria, que no puede mantenerse en el tiempo y que ofrece una especie de limbo laboral para el trabajador, que no va a tener la condición de empleado público con plenos derechos, con la consiguiente incertidumbre laboral ante situaciones como un cambio de gobierno o un concurso de traslados, por ejemplo”.

Aboga por modificar la Ley de Presupuestos

Para el ex ministro de Trabajo, por tanto, los trabajadores del Departamento de Salud de La Ribera “solo podrán adquirir la condición plena de trabajadores públicos tras pasar por un concurso-oposición de acreditación de mérito y capacidad”.

Además, durante el periodo en el que los trabajadores de La Ribera detenten la figura de ‘indefinidos no fijos’, “sus condiciones laborales y salariales, que ahora pueden ser más ventajosas, deberán equipararse a la de resto de empleados que trabajan para la Administración”, ha señalado Gómez.

Ante la incertidumbre que plantean las futuras condiciones laborales de los trabajadores del Departamento de Salud de La Ribera, Valeriano Gómez ha abogado por “modificar la actual Ley de Presupuestos, para despejar todas las dudas posibles que pueda plantear este proceso de reversión y que, además, pueda sentar un precedente para futuros procesos similares”.

Modelo de gestión

Por lo que se refiere al actual modelo de gestión del Departamento de Salud de La Ribera, Gómez ha señalado que “si bien hay servicios como el INEM o las pensiones que deben tener una titularidad pública, en el caso de la Sanidad no debe hablarse tanto de si debe ser o no un servicio público sino de la eficiencia en su gestión”.

En este sentido, el ex ministro de Trabajo se ha referido al reciente informe elaborado por el Síndic de Comptes, en el que se certifica la buena gestión del Hospital de La Ribera.

La conferencia que ha ofrecido hoy Valeriano Gómez en el Hospital Universitario de La Ribera, forma parte del ciclo de charlas que se están celebrando, desde 2010, dentro del Foro Sanitario Alzira, entidad impulsada por el grupo Ribera Salud como punto de encuentro, debate y opinión en torno a la sostenibilidad del sistema de salud público en España.

El objetivo de este Foro es el de contribuir a aportar soluciones nuevas y heterogéneas al sector de la sanidad pública; para ello, cuenta con la presencia de destacados expertos de ámbito nacional.