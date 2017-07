Mayor encapçala la protesta dels veïns contra les retallades de Ribera Salud

Un centenar de pacients es manifesten davant el consultori del Far per a reclamar més hores d’atenció sanitària

CULLERA. 13-07-17. Segon dia consecutiu de protestes a Cullera per les retallades sanitàries en els consultoris de la costa. Al voltant d’un centenar de veïns del Far s’han manifestat a les portes del centre d’atenció sanitària d’esta pedania, esta vegada encapçalats pel mateix alcalde de la localitat, Jordi Mayor, qui ha estat acompanyat pel tinent d’alcalde Hugo Font i l’alcaldessa pedània, Joana Mas.

«Hem vingut perquè solament ens atenen quatre hores a la setmana. Si et poses malalta fora d’eixe horari ridícul, has de desplaçar-te diversos km per a arribar al centre de salut de la Diagonal i hi ha gent gran que no té mitjans per a moure’s», protestava una de les participants.

I és que la indignació entre els usuaris del consultori és creixent perquè han vist com l’empresa gestora de la sanitat en la comarca, Ribera Salud, ha retallat gradualment els serveis d’atenció en la costa al llarg dels últims anys. «És la rabiola perquè els van a llevar la concessió», adduïa un altre manifestant.

Al crit de «Volem metge», i després que se’ls impedira entrar al consultori, els veïns han recolzat la iniciativa municipal d’arreplegar signatures de suport a la Conselleria de Sanitat i al consistori en la seua reclamació davant la concessionària perquè faça marxa enrere.

Li exigixen que preste servei en el consultori del Far de dilluns a divendres fins a les 15 hores, que reòbriga el del Racó i amplie a les vesprades l’atenció en l’Oasi, consultori este últim en el qual també reclamen urgències els dissabtes.

Mayor ha demanat als veïns que facen efectives les seues queixes enfront de l’argument de l’Hospital de l’absència d’estes. Així mateix, ha informat als presents de les gestions realitzades pel consistori i la Conselleria de Sanitat per a restablir el servei en la zona costanera.

Urgències

Durant la manifestació s’ha viscut un fet que exemplifica la situació en la qual queden els veïns de la zona. Una dona major ha acudit al consultori afligida de forts dolors però no ha sigut atesa perquè havia acabat l’horari.

Ha sigut llavors quan la mateixa Policia Local ha hagut de portar-la fins al centre de salut de la Diagonal, a més de 4 quilòmetres. El malestar dels presents s’ha acrescut davant fets com este. «Els que gestionen la sanitat en la Ribera no tenen cor», ha denunciat l’alcalde.

Ja este dimarts uns quaranta veïns del Far van protestar en el centre de salut de la Diagonal. Dimarts passat els alcaldes de Cullera, Sueca, el Perelló i el Mareny de Barraquetes mantingueren una reunió a Cullera amb responsables de la Conselleria per a analitzar la situació, trobada en el qual es va plantejar la possibilitat d’iniciar accions judicials contra Ribera Salut per incomplir els requeriments del Govern valencià per a ampliar l’atenció sanitària en la zona costanera de la comarca.