Alberic torna a ser capital de la trompeta amb un concurs que reparteix més d’1.000 euros en premis

Alberic, 13 de juliol de 2017.Alberic torna a ser aquests dies capital musical de la trompeta amb un concurs que reparteix substanciosos premis i que reuneix a alguns dels més importants músics del panorama valencià. Suposa exactament la desè setena edició d’un certamen que també compta amb una secció docent amb professors del calat com Vicent Campos, Salvador Albert, Juan Sanjuán, Francisco José Sanz Risueño i José Martínez Colomina, aquest últim organitzador de l’esdeveniment. Hui dijous tenen lloc les semifinals del concurs en les quals s’interpretarà una obra de lliure elecció, mentre demà divendres a partir de les 19:30 hores serà la final.

El primer premi de nivell superior suposarà un guardó en metàl·lic de 400 euros i un concert com a solista amb l’Orquestra de la Vella Setabense de Xàtiva, mentre el segon classificat guanyarà 200 euros. També hi haurà premis per al nivell mitjà, amb 250 euros per al primer i 150 per al segon. Cada participant en el nivell superior interpretarà l’obra “Concertino n.1” de A. Jolivet, mentre en el nivell mitjà haurà d’interpretar l’obra “Fantasia Eslava” de Carl Höhne. Les finals es realitzaran amb l’acompanyament de piano en la Casa de la Cultura de la plaça de l’ajuntament.