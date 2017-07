La Diputació celebra l’equador de la legislatura revolucionant la gestió en cadascuna de les seues àrees de govern

El president, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, i la portaveu d’EU, Rosa Pérez Garijo, coincideixen en que el canvi de model permet que siga “la institució que mereixen els valencians”

Rodríguez: “Primer vàrem aconseguir que aquesta institució deixés de donar vergonya i després vàrem recuperar el pols que mai hauria d’haver perdut, confiant en la responsabilitat d’alcaldes i alcaldesses”

Mª Josep Amigó: “Governem amb visió de país, col·laborant amb el Consell per impulsar polítiques conjuntes i millorar la gestió dels recursos públics, en la línia del Pacte del Botànic”

Rosa Pérez Garijo: “El nou model de Serveis Socials i duplicar la inversió en exhumacions demostren l’aposta d’aquest equip de govern per rescatar persones i reparar la memòria històrica”

13/07/2017.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, i la vicepresidenta 4a i diputada d’Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres, Rosa Pérez Garijo, han coincidit a l’hora de destacar la revolució en la gestió de cadascuna de les àrees de la Corporació al llarg dels dos últims anys, com a conclusió principal del balanç d’equador de la legislatura.

En paraules del president, Jorge Rodríguez, “aquesta és la mostra d’un govern plural capaç de posar en comú allò que ens uneix, el que ha permès que la Diputació deixe de donar vergonya i es convertisca en la institució que mereix la societat valenciana” . Una corporació que “creu en el territori, trepitja els pobles i ix per estar a prop dels alcaldes i alcaldesses i de la gent”, ha afegit Rodríguez, que en la seua intervenció ha repassat i agraït el treball de cadascun dels diputats i diputades de l’equip de govern.

En la mateixa línia s’ha expressat la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, que ha posat en valor l’objectivitat que avui protagonitza l’acció de govern a la Diputació: “hem posat més recursos que mai al servei dels municipis, amb una xicoteta revolució en cadascuna de les àrees que ha eliminat l’arbitrarietat i l’opacitat”.

Per la seua part, la vicepresidenta 4a i portaveu d’EU, Rosa Pérez Garijo, ha celebrat els “gestos evidents que demostren que aquesta institució ha canviat totalment, com ha passat amb un model social basat en la prevenció i orientat a la justícia social, destinant un pressupost que és tres vegades més gran que el que es venia invertint en serveis socials bàsics”.

201 milions invertits en els municipis en dos anys

El president ha esmentat també al diputat de Transparència, Roberto Jaramillo, i ha procedit a “retre comptes davant els ciutadans, com ens ensenya Berto”. En total, la Corporació ha invertit 201 milions d’euros en els 266 municipis de la província en aquests dos anys, amb quantitats importants per comarques com els 31 milions de l’Horta Sud, els 25 milions de la Ribera Alta i els 24 milions de l’Horta Nord, però també “amb inversions productives en comarques en què ajudem els ajuntaments a combatre la despoblació rural, com els 8 milions de La Serrania, els 7 milions a Requena-Utiel, els 4 milions de la Canal de Navarrés i els 2,5 al Racó d’Ademús.

Però per sobre de les xifres i les inversions, Jorge Rodríguez ha posat en valor els tres eixos de la gestió que “estan inclosos en l’ADN d’aquest govern”. D’una banda, el reforç de l’autonomia municipal, que es tradueix en “la confiança dipositada en els alcaldes i alcaldesses, que són els que millor coneixen les necessitats dels seus municipis”. D’altra banda, “la quadratura del cercle del finançament municipal, amb un Fons de Cooperació que permet als ajuntaments invertir en despesa corrent”. I en tercer lloc, la filosofia que “no estem ací per competir amb altres administracions sinó per cooperar amb elles i arribar a més persones”.

Amigó, per la seua part, ha destacat la transformació de l’antic Pla Provincial d’Obres i Serveis, que “no s’havia revisat en els darrers 20 anys” i que s’ha convertit en el Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM), amb criteris socioeconòmics, demogràfics i mediambientals. La vicepresidenta ha insistit en aquests 76 milions d’euros que “aquest any ha repartit la Diputació entre els municipis perquè els destinen a allò que creguen oportú, amb transferències incondicionades”.

Itinerància cultural i memòria històrica

Rodríguez, Amigó i la vicepresidenta 4a, Rosa Pérez Garijo, han coincidit també a l’hora d’assenyalar aquest acostament de la institució a les comarques, que s’ha reflectit a través d’actuacions en totes les àrees de gestió. Pel que fa a la memòria històrica, Rodríguez ha apuntat que “un país no pot ser digne mentre tinga represaliats pel Franquisme en fosses comunes”, i la idea l’ha reforçada la diputada de Memòria Històrica, que ha recordat que la Diputació de València “és la primera administració valenciana que està invertint en les exhumacions de les fosses”. Segons l’opinió de Rosa Pérez Garijo, “aquesta institució ha passat de ser notícia per la corrupció a fer justícia i reparar la memòria dels represaliats”.

Pel que fa a la cultura, els responsables de l’executiu provincial han destacat la itinerància dels diferents programes, exposicions i esdeveniments culturals, per tal d’apropar totes aquestes propostes als municipis, des de l’òpera als concerts musicals, passant per les representacions teatrals i aquest icona del programa ‘La Diputació a les Comarques’ que és l’exposició Memòria de la Modernitat, que inclou els tresors artístics de la institució que fins ara romanien amagats en despatxos i magatzems.

En aquest sentit, Mª Josep Amigó ha parlat dels “programes objectius de subvencions als ajuntaments, amb major dotació econòmica, per projectar la cultura a les comarques”, amb la creació de la Xarxa de Museus Locals o l’arribada d’exposicions i l’òpera als pobles, així com el rellançament de la Institució Alfons el Magnànim i la professionalització dels museus amb una programació de qualitat.

També Rosa Pérez Garijo ha volgut sumar-se a aquesta itinerància cultural per la part que li correspon des de l’àrea de Teatres. “Malgrat les adversitats heretades, hem aconseguit augmentar el nostre volum de treball amb tres produccions pròpies i tres coproduccions i, sobretot, arribar amb aquestes representacions als municipis”.

Governar “amb els llums llargs”

El president de la Diputació ha apostat, arribats a aquest punt del repàs a aquests dos anys de legislatura, per “governar amb els llums llargs, fugint del curt termini que en moltes ocasions caracteritza la gestió política”. En aquesta línia, Jorge Rodríguez ha prioritzat assumptes de llarg recorregut com la dignificació de la salut mental, les inversions en àrees industrials per mantenir i generar ocupació, la creació d’unes oficines comarcals que aglutinen tots els serveis que ofereix la Diputació i els aprope als municipis i la posada en marxa d’un Pla de Mobilitat ciclopeatonal que preveu un centenar d’actuacions en 8 anys, amb 36 milions d’euros d’inversió i incidència en 132 quilòmetres de vies que reforçaran la seguretat de ciclistes i vianants.

La vicepresidenta ha dirigit en aquest moment la mirada cap al Pacte del Botànic. “Governem amb visió de país, col·laborant amb el Consell per impulsar polítiques conjuntes i millorar la gestió dels recursos públics”, ha manifestat Amigó, que insta a seguir treballant “per superar el model provincial i donar més importància a les comarques i mancomunitats”.

Amb aquesta visió de gestionar a mitjà i llarg termini, Rodríguez, Amigó i Pérez Garijo han repassat igualment altres decisions preses en aquesta primera part de la legislatura, com la professionalització dels brigadistes de Divalterra, que han passat a estar sota el comandament únic del Consorci de Bombers per coordinar i reforçar els treballs de prevenció i extinció d’incendis; l’aposta decidida per les polítiques mediambientals a través del Pacte d’Alcaldies i la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat; el canvi radical de la gestió turística “posant en valor el nostre ‘living valencià'” i la implantació de l’administració electrònica i la gestió del talent perquè es quede en els municipis valencians.

Els reptes de futur

En resum, dos anys de bones notícies que deixen la porta oberta a nous reptes, bàsicament al repte de consolidar els canvis impulsats en aquests dos anys de govern i en posar en marxa projectes ambiciosos i necessaris com la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, la xarxa de vies ciclopeatonals i de vianants o les millores en col·legis i centres socials. I també a resoldre problemes com el de les deficiències estructurals de l’Escalante, del qual “no podem fugir”.