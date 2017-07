Els almussafenys mostren el seu fervor per la Santíssima Creu i Sant Bertomeu

La localitat celebra amb èxit les activitats dedicades als seus patrons i també a la Divina Pastora i la Divina Aurora

Per primera vegada, Clavaris i Clavariesses van participar en la processó dedicada a Sant Bertomeu

. Del dimecres 12 al diumenge 16 de juliol, Almussafes va celebrar els actes religiosos més destacats del calendari festiu de l’estiu. Seguint la tradició, arrelada des de fa diverses dècades entre els almussafenys, la localitat va dedicar el dia 13 al patró, Sant Bertomeu, i el 16 a la patrona, la Santíssima Creu. A més, els dies 14 i 15 l’atenció es va centrar en la commemoració de les festivitats de la Divina Pastora i la Divina Aurora, respectivament. Per la seua banda, la vesprada del dia 12 es va dedicar a l’ofrena de flors a la Santíssima Creu, un acte multitudinari en el qual van participar un total de 36 entitats.

L’Ajuntament d’Almussafes continua desplegant la seua àmplia agenda festiva prevista per a aquest mes de juliol. La setmana passada, concretament, la localitat va viure les jornades dedicades a les celebracions religioses, amb cinc dies en els quals la devoció pels patrons del municipi i per la verge va traspassar els murs del temple parroquial de la població i va eixir als carrers per a mostrar el fervor dels veïns i veïnes, tal com ve fent-se en les últimes dècades.

“Durant les festes d’Almussafes, tant veïnes i veïns com a visitants poden trobar tot tipus d’iniciatives que s’ajusten als seus interessos i inquietuds i, sens dubte, els actes encaminats a exaltar el fervor religiós sempre són molt ben rebuts, perquè no solament constitueixen una manera de compartir aqueixos sentiments sinó perquè també ens ofereixen l’oportunitat de reviure costums socials plenament arrelats des de fa generacions”, destaca l’edil de Festes, Andrés López.

El passat dimecres 12 de juliol, el ric teixit associatiu almussafeny es va donar cita en el Parc Central per a participar en la tradicional ofrena de flors a la patrona del municipi, la Santíssima Creu. Centenars de ciutadans van recórrer les principals vies del nucli urbà en una cercavila que va finalitzar en l’escenari situat en la Plaça major, enfront de l’església, on les entitats van dipositar els seus rams dedicats al lignum crucis.

L’endemà, la localitat va rendir tribut a Sant Bertomeu, amb una eucaristia i una processó en la qual per primera vegada van participar els Clavaris i les Clavariesses, en un intent d’engrandir la celebració dedicada al patró del municipi. El divendres 14, les Clavariesses es van encarregar d’organitzar, com cada any, la festivitat dedicada a la Divina Pastora i el dissabte 15, els Clavaris van dur a terme els actes relacionats amb la Divina Aurora.

Però si una jornada destaca sobre qualsevol altra durant les festes patronals aqueixa és, sens dubte, la que la població programa en honor a la patrona, la Santíssima Creu. Es tracta del dia més important dins de l’apartat religiós i tant la Confraria de la Santíssima Creu com els veïns i veïnes es bolquen en cadascuna de les iniciatives impulsades per a honrar-la.

A més de l’eucaristia solemne, en la qual participa la corporació municipal, la Reina de les Festes i la seua Cort d’Honor i les cambreres de la confraria, la processó nocturna reuneix a tots aquests col•lectius, però també a Clavaris i Clavariesses, les comissions falleres i els xiquets que han pres la seua primera comunió, i que, una vegada més, va comptar amb la intervenció de “la Colla de Dolçainers d’Al-mansáf” i la banda de la Societat Musical Lira Almussafense.

Enguany, coincidint amb la celebració del cinquanta aniversari de l’elecció de reines de les festes, també van participar en aquesta processó algunes de les màximes representants de les festes de la història del municipi, les quals també van desfilar juntes el dia 12 en la ja citada ofrena de flors que aquest 2017 va reunir a un total de 36 associacions.

El colofó a aquesta intensa activitat religiosa, que també va incloure les seues corresponents mascletaes, el va posar el castell de focs artificials que el mateix diumenge 16 es va disparar a la una de la matinada des de l’esplanada de l’antiga cooperativa.