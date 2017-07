Ely Gomis s’imposa al concurs d’indumentaristes i confeccionarà els trages de les falleres majors i corts del 2018

Alzira, 19 de juliol de 2017.– Després de les reunions mantingudes amb les dos indumentaristes que han optat al concurs per adjudicar-se la confecció dels trages de les falleres major d’Alzira 2018 i les seues corts d’honor, el jurat decidix atorgar guanyadora del concurs a Ely Gomis,i per tant serà l’encarregada de confeccionar la indumentaria de les màximes representants de la festa Josefina de la nostra ciutat.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes, així com Jaume Bohigues, com a president de la Junta Local Fallera d’Alzira, volen agrair a les dos indumentaristes que s’han presentat al concurs i han mostrat la seua disposició per a la confecció dels trages totes les facilitats aportades per tal de cenyir-se el més possible al pressupost destinat per a tal finalitat.