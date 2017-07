Les Piscines Públiques Municipals d’Almussafes s’omplin de cultura en estiu

Després de registrar un total de 1.940 préstecs en 2016, la bibliopiscina aconsegueix enguany la seua novena edició

L’Ajuntament també programa enguany dues sessions de contacontes en la infraestructura sota el títol “Contes en banyador”

Almussafes, a 18 de juliol de 2017. El servei de bibliopiscina oferit per la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes des de fa nou anys per als mesos de juliol i agost torna un any més després de l’èxit obtingut en les anteriors edicions. Els usuaris de les Piscines Municipals poden accedir de forma gratuïta i sense carnet a una selecció de llibres, còmics, premsa diària i revistes. La iniciativa està disponible al juliol a les vesprades de dilluns a divendres i a l’agost de dilluns a divendres en horari de matí i vesprada i també els dissabtes al matí. Per al públic infantil, la Regidoria de Cultura també proposa “Contes en banyador”, una sèrie de dues sessions de contacontes que se celebraran els dies 31 de juliol i agost a les 17.30 hores, també en la citada infraestructura.

L’estiu és sinònim de calor i d’oci, però no té perquè significar desconnexió de les nostres activitats culturals. De fet, des de l’Ajuntament d’Almussafes consideren que el període vacacional pot constituir una excel·lent ocasió per a endinsar-se en l’hàbit de la lectura. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Cultura del consistori almussafeny han decidit reprendre aquest mes de juliol per nové any consecutiu el servei de bibliopiscina. Gràcies al mateix, els usuaris de les Piscines Municipals tenen a la seua disposició una selecció de llibres, còmics, així com la premsa diària i revistes de diferents temàtiques.

La Biblioteca Pública Municipal de la localitat continua endavant amb aquesta iniciativa tan refrescant que en l’anterior edició va aconseguir comptabilitzar 1.940 préstecs durant els dos mesos de funcionament. Els joves del programa de pràctiques La Dipu de Beca, que desenvolupen la seua labor en el consistori municipal durant l’estiu, són els responsables de coordinar aquesta experiència cultural a la qual els interessats poden accedir de manera gratuïta i sense carnet d’usuari.

“Els llibres sempre són bons companys de viatge, a l’hivern i a l’estiu, i tot el que supose facilitar l’accés dels veïns als mateixos comptarà amb el nostre suport. Les piscines són un entorn ideal per a gaudir llegint i per això animem als usuaris d’aquesta infraestructura pública, tant als aficionats com als no iniciats, a acostar-se al stand del servei de bibliopiscina i a deixar-se portar per les històries que ens ofereixen els autors que hem seleccionat”, explica la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

Al juliol, la bibliopiscina està disponible de dilluns a divendres de 15 a 18.30 hores i a l’agost, a més d’obrir als matins d’11 a 14 hores i a les vesprades de 15 a 18.30 hores, els usuaris també podran accedir al servei de préstec els dissabtes d’11 a 14 hores.

Per a completar l’oferta cultural del període estival, el consistori també proposa al públic infantil el programa “Contes en banyador”, que oferirà als més xicotets dues sessions de contacontes a càrrec d’Eva Andújar, “El desig” i “Ratolinades”. La primera es representarà el dilluns 31 de juliol i la segona el dijous 31 d’agost, ambdues a les 17.30 hores.