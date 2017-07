El govern local s’ha reunit amb les treballadores i treballadors de la Piscina i Alzira Ràdio

Alzira, 19 de juliol de 2017.– L’alcalde Diego Gómez, el regidor de Funció Pública i Organització, Ivan Martínez, i la regidora d’Esports, Aida Ginestar, han mantingut una reunió amb les treballadores i treballadors dels serveis municipalitzats, la piscina i la ràdio municipals, per a informar i transmetre un missatge de tranquil•litat davant la sentència del recurs contenciós- administratiu interposat per la Delegació de Govern.

L’Ajuntament d’Alzira continuarà ferm en la defensa dels llocs de treball i els drets de totes i tots els treballadors i amb la seua postura de mantindre els serveis públics i donat que és una sentència a la qual cap apel•lació, continuarà la via judicial. Des de l’Ajuntament es farà valdre fins el final el respecte als acords que es van prendre amb totes les parts, i es dóna la circumstància que en altres municipis han prevalgut els drets de les treballadores i treballadors i el de l’autonomia local per a gestionar directament les seues pròpies competències.

El govern municipal seguirà defensant la municipalització d’estos serveis que ha suposat una millora de la gestió que, amb inversions a les instal•lacions i reducció de despeses ha dut, per exemple, a l’increment d’una mitjana d’un 15% els usuaris de la piscina. Per açò, l’equip jurídic de l’Ajuntament està treballant per a veure quines són les opcions que plantejarem a partir d’este moment, conjuntament amb Comissions Obreres, davant la persecució política que s’està realitzant contra la municipalització des de la Delegació de Govern.