L’Ajuntament d’Almussafes instal•la un circuit biosaludable en el Parc del Sagrari

El consistori municipal inverteix 4.500 euros i atén així la demanda realitzada pel col•lectiu de majors de la localitat per a posar-se en forma

La idea és seguir col•locant aquest tipus d’aparells gimnàstics, que també estan disponibles al costat de la Llar del Jubilat, en totes les zones d’oci

Almussafes, a 19 de juliol de 2017. Almussafes ja compta amb un segon circuit biosaludable perquè el col•lectiu de majors puga realitzar exercici físic a l’aire lliure. La setmana passada els treballadors del Pla d’Ocupació Local van concloure la instal•lació de quatre aparells gimnàstics en el Parc del Sagrari, una intervenció urbanística en la qual l’Ajuntament ha invertit 4.500 euros de fons propis. La intenció de l’equip de govern és seguir potenciant aquest tipus d’intervencions “per a facilitar al màxim la realització d’exercici físic entre els jubilats”.

La setmana passada, els treballadors del Pla d’Ocupació Local (POL) d’Almussafes van finalitzar la instal•lació d’un circuit biosaludable en el Parc del Sagrari del municipi, una intervenció en la qual l’equip de govern ha invertit un total de 4.500 euros propis i que permetrà al col•lectiu de majors realitzar exercici físic per a desenvolupar la força muscular, enfortir les funcions cardíaca i pulmonar, millorar la coordinació entre membres i la flexibilitat, a més d’agilitar les articulacions.

Per a l’edil delegada de la Tercera Edat, Paqui Oliver, “es tracta d’una intervenció bastant demanda per molts veïns i veïnes i que casa perfectament amb la nostra intenció de facilitar al màxim la realització d’exercici físic entre els jubilats, així que esperem que els aparells siguen útils per als almussafenys”.

Aquesta quantitat econòmica correspon únicament a l’adquisició dels quatre aparells gimnàstics col•locats en el citat espai, que estan dissenyats especialment per a facilitar la realització d’activitats de rehabilitació i manteniment, atès que els treballs necessaris per a la seua instal•lació han sigut desenvolupats per treballadors contractats pel consistori, permetent una considerable reducció de les despeses derivades d’aquesta iniciativa.

Concretament, els treballadors del POL han condicionat la zona a través de l’execució d’una solera d’uns 20 centímetres d’espessor, sobre la qual s’ha col•locat paviment amortidor de cautxú, que ha servit de base per a la instal•lació dels jocs saludables, que ja estan disponibles per a tota la ciutadania.

Es tracta del segon parc esportiu per a majors instal•lat en el municipi, doncs a la primavera de 2011 ja es va col•locar un en l’espai situat entre la Llar del Jubilat i el Parc Poliesportiu, un circuit biosaludable integrat per un total d’11 aparells gimnàstics. La idea de l’equip de govern és continuar amb la col•locació d’aquests gimnasos a l’aire lliure perquè estiguen disponibles en tots els parcs i zones verdes del municipi. “D’aquesta forma, el col•lectiu de majors podrà millorar la seua salut sense necessitat de desplaçar-se lluny dels seus domicilis”, explica Paqui Oliver.