L’Oficina Verda d’Alzira fa balanç dels primers mesos de funcionament

Alzira, 21 de juliol de 2017.- L’oficina oberta al públic un dia per setmana, ha atés en l’últim mes un total de 29 consultes, principalment de veïns que busquen assessorament per a saber com poden estalviar en les factures energètiques dels seus habitatges o quins hàbits d’ús han de portar a terme per a poder fer un consum més adequat.

A més, els tècnics que estan a l’oficina revisen els possibles canvis de les tarifes genèriques a les regulades, que poden resultar més econòmiques, l’eliminació d’assegurances innecessàries, els canvis de potència o l’assessorament en la sol•licitud del Bo Social.

Les actuacions realitzades aquest mes, s’estima que suposaran un estalvi anual de més de 1.300 € per als ciutadans d’Alzira.

Les consultes a L’Oficina Verda s’atenen els dimarts de 11 a 14 hores, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, La CLAU de l’Ajuntament d’Alzira (Carrer Rambla, 23). Per horari especial d’estiu, l’Oficina tancarà el 7 d’agost i reprendrà la seua activitat el proper 5 de setembre.

Amb el Bo Social es pot reduir fins a un 25% en la factura energètica d’una família. Per tal de gestionar-ho, l’Oficina Verda s’encarrega de comprovar els condicionants i fer els tràmits necessaris sense suposar ningun cost per al ciutadà.

Per tal de fer difusió d’aquest servei que dona l’Ajuntament, s’ha iniciat una campanya de comunicació, mitjançant l’enviament de cartes a les associacions de jubilats i mestresses de casa d’Alzira. D’altra banda, s’ha realitzat una jornada de formació sobre la pobresa energètica en el Centre de Participació Ciutadana del barri de l’Alquerieta, en la qual es va informar del serveis que està donant-se al respecte.

L’Oficina Verda

Amb la firma d’un conveni de la Regidoria de Medi Ambient i el Consorci de la Ribera, àrea d’energia, l’Ajuntament d’Alzira ha creat l’Oficina Verda per tal de donar un servei d’assessorament en l’optimització de les factures d’electricitat i gas.

Este servei està a l’abast de la ciutadania des del passat mes de maig, i entre les actuacions que s’estan realitzant cal destacar l’assessorament per a l’optimització dels subministrament d’energia, així com la realització de l’inventari d’emissions de CO², per tal de desenvolupar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia en la lluita contra el canvi climàtic.