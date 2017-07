Jorge Rodríguez: “Els municipis xicotets són els grans beneficiats del nou Pla SOM”

La Diputació implementa una “xicoteta revolució” per accelerar l’execució de les actuacions programades, reduir el període de tramitació dels expedients i simplificar els processos

El 60% de les ajudes es reparteixen entre els municipis amb menys de 5.000 habitants

25/07/2017.La Diputació de València ha engegat un nou model de gestió de les subvencions que agilita la seua tramitació i permet la seua execució de manera més àgil. Gràcies a aquest canvi de paradigma s’eliminen tràmits burocràtics i s’accelera la contractació i execució de les obres, aspecte que resulta fonamental tant per als ajuntaments com per a les empreses contractistes.

Per al president de la Diputació, Jorge Rodríguez, amb aquest nou model “donem resposta a dues de les principals demandes dels alcaldes i alcaldesses, agilitar la concessió de les subvencions i simplificar els procediments d’aprovació de les obres”. Uns canvis que permetran avançar en l’execució de les actuacions programades, reduir el període de tramitació dels expedients i donar més temps als ajuntaments per a realitzar processos participatius.

Rodríguez ha destacat que aquesta nova forma de gestió és una “xicoteta revolució” perquè es dóna resposta a “una demanda històrica dels alcaldes i alcaldesses, que no podien seguir esperant els costosos tràmits burocràtics”. “Agilitant els processos anem a millorar també els processos participatius en els nostres municipis”, ha assenyalat el president.

70 euros per habitant

Els municipis valencians de menys de 5.000 habitants es repartiran 19 dels 33 milions del Pla SOM, la qual cosa representa el 60% del total del pla. D’aquesta manera, cada habitant rebrà 70 euros en inversió directa només en el Pla SOM. La nova Diputació ha duplicat les ajudes d’un any a un altre: dels 17 milions del Pla d’Obres i Serveis de l’etapa del PP ha passat als 33 del pla que ha substituït al PPOS.

El SOM arriba també amb la novetat d’una nova fórmula de repartiment de les ajudes, en la qual s’accentuen els criteris socials com la taxa de l’atur o mediambientals com el Pacte d’Alcaldies. Segons Rodríguez, “aquest nou pla reflecteix el treball ben fet per la Diputació, en la seua màxima per dotar de recursos als municipis i reconèixer la seua majoria d’edat atenent a criteris socials com la taxa d’atur i la promoció de la sostenibilitat amb el Pacte d’Alcaldies”.

D’altra banda, el president de la corporació ha destacat la inversió de 20 milions d’euros del Fons de Cooperació, diners al que cal sumar altres 20 milions de la Generalitat, per a “potenciar l’autonomia local dels municipis valencians, tant en inversions com en despesa corrent”.

Els municipis decideixen en què invertir

Després de 20 anys, les ajudes han passat de 17 milions a duplicar la seua partida en la nova legislatura, a més d’agilitar tràmits i acurtar terminis. Els consistoris seran els qui decidisquen en què destinar la inversió, segons una fórmula de repartiment en funció de diversos percentatges.

La major quantitat és d’un 34 per cent de valor marginal, quantia fixa a la qual tenen dret tots els municipis. També es tindrà en compte les característiques de la població, destinant un 30 per cent de l’ajuda en funció del nombre d’habitants i un 10 per cent de la superfície del terme municipal. A més, s’han tingut en compte nous criteris socials com la taxa de desocupació, de la qual dependrà un 10 per cent.

D’altra banda, aquells ajuntaments que tinguen nuclis de població separats del terme municipal tindran dret a un 4 per cent addicional. I una altra de les novetats de la partida atén al Pacte d’Alcaldies, la xifra de les quals ha augmentat; els consistoris adherits al projecte, basat a escometre actuacions en contra del canvi climàtic, podran beneficiar-se d’un 3 per cent de l’ajuda.