Un estudi pilot de la Diputació de València permet optimitzar els serveis de telecomunicacions als Ajuntaments

L’auditoria realitzada en una desena de localitats detecta l’existència de xarxes de comunicacions sobredimensionades, pel que s’insta als consistoris a avaluar les necessitats reals del servei

Ivan Martí: «Existeix un marge molt ampli de millora amb la possibilitat de que els municipis puguen accedir a un important estalvi en la factura de les telecomunicacions implementant un ús més eficient i òptim dels serveis contractats»

25/07/2017.La Diputació de València ha presentat els resultats i conclusions d’un estudi pilot per a l’anàlisi i optimització dels serveis de telecomunicacions als Ajuntaments de la demarcació de València. Segons les dades obtingudes, els consistoris valencians disposen d’un ampli marge de millora en l’eficiència de les xarxes de comunicació contractades –servei de dades, telefonia mòbil i fixa– que, d’executar-se, repercutirà en un important estalvi per a la hisenda local.

El diputat de Modernització i Desenvolupament de l’Administració Electrònica, Ivan Martí, ha explicat que aquesta auditoria «s’ha portat a terme en una desena de municipis de les comarques valencianes de diferent tipologia i àmbit geogràfic –Bunyol, Villalonga, Bocairent, Barxeta, Alpuente, Castielfabib, Agullent, Polinyà de Xúquer, Carrícola i Paterna– amb el propòsit de determinar la situació actual dels Ajuntaments en matèria de telecomunicacions, detectar les necessitats reals de les localitats i traçar pautes per tal d’identificar possibles problemes i aportar opcions de millora».

Segons ha manifestat el diputat, les conclusions d’aquest estudi posen de manifest que «existeix un marge molt ampli de treball i millora amb la possibilitat de que els municipis puguen accedir a un important estalvi en la factura de les telecomunicacions implementant un ús més eficient i òptim dels serveis contractats». Per això, els resultats obtinguts arran d’aquest estudi seran facilitats a cadascun dels ajuntaments participants en el projecte, amb les recomanacions de millora perquè les puguen implementar.

«D’una banda, hem detectat que existeix un elevat volum de línies inutilitzades o sobredimensionades, pel que si els ajuntaments efectuen una planificació efectiva i s’ajusten a les seues necessitats reals poden obtenir un estalvi automàtic. I d’altra banda, és necessari treballar a nivell de preus i de contractació perquè també existeix marge per a l’optimització dels recursos en aquest àmbit», ha recalcat Martí.

El responsable de l’Àrea de Modernització ha incidit que en base a aquests resultats obtinguts, la intenció del seu departament és «elaborar una mena de guia o manual extensible a tots els Ajuntaments de les comarques valencianes perquè es puguen beneficiar també de les conclusions extretes d’aquest treball», ha indicat.

Projecte col·laboratiu

Per la seua part, la directora tècnica d’Organització i Modernització a l’Ajuntament de Paterna, Teresa Martínez, ha valorat «molt positivament» la realització d’aquesta auditoria per part de la Diputació de València, donat que ha permès «realitzar una anàlisi en profunditat de les línies de veu i dades que tenim contractades als consistoris, conèixer l’ús que se n’està fent, així com ponderar quin és el seu tràfic de dades». Unes variables que, segons la tècnic d’aquest consistori de l’Horta Nord, «han permès traçar una comparativa per a determinar l’equilibri entre els serveis contractats i l’ús que se’ls dóna als mateixos amb la clara intenció de poder millorar i efectuar un replantejament del sistema a l’hora de renovar la contractació o renegociar les tarifes ja contractades».

Martínez ha assegurat que el següent pas consistirà en «efectuar un seguiment de la xarxa de comunicacions i conèixer els motius pels quals hi ha una sèrie de línies de les quals no s’està realitzant un ús eficient». En aquest sentit, ha avançat que dels resultats obtinguts «farem partícip a la Diputació de València per contribuir al projecte col·laboratiu iniciat per part de la corporació provincial».

Aquest programa, engegat des de l’Àrea de Modernització, naix de la necessitat de millorar les comunicacions en tots els ajuntaments de la demarcació de València. En conseqüència, per tal de realitzar una diagnosi efectiva de la situació real dels consistoris s’ha apostat per efectuar una selecció, amb predomini per a aquelles localitats que acreditaven una deficiència major en aquesta matèria i requerien d’assistència.

Els problemes analitzats en l’estudi abasten tant els interns (entre les distintes dependències municipals), com els externs (els de l’ajuntament i les seues dependències cap a serveis externs a l’entitat, com és internet).