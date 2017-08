El segon cap de setmana de setembre Alzira celebra el Mig Any Faller 2017

Tot preparat per a celebrar el 8, 9 i 10 de setembre el segon Mig Any Faller a la ciutat d’Alzira, organitzat per l’Ajuntament, des de la Regidoria de Festes, i amb la col•laboració de la Junta Local Fallera.

Després de l’èxit de participació de l’any passat la vicealcaldessa i regidora de Festes, Isabel Aguilar, no ha dubtat a organitzar de nou un cap de setmana ple d’activitats dirigides a tota la ciutadania, per tal de commemorar el mig any d’una de les festes més arrelades i amb major participació a Alzira, les Falles, declarades Festa d’Interés Turístic Nacional i Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat.

“Les activitats estan dirigides a totes i tots els que vullguen participar, encara que és obvi que tant falleres com fallers realitzen una aportació important al mig any, ja que es tracta de celebrar el meridià de la festa gran dels valencians i de la qual ells són els vertaders protagonistes”, ha manifestat Isabel Aguilar.

Entre les activitats cal assenyalar que s’ha tractat de preparar un ampli programa per tal que la ciutat visca immersa en una ambient propi del mes de març, exceptuant la temperatura ambient, que indubtablement serà superior per l’època de l’any en la qual ens trobem.

Plantà i cremà de la falla, fira Valenciana, mascletà, despertà, esmorzar, paella gegant, festa de l’aigua i de l’escuma, discomòbil, orquestra, passacarrer, passarel•la de perruqueria, activitats que aconseguiran que Alzira s’òmpliga al llarg del cap de setmana, del 8 al 10 de setembre, d’olor a pólvora, música i ambient faller al cent per cent.