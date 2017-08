La Volta arriba a terres valencianes de la mà de la Diputació

La ronda ciclista arriba aquest dijous al Port de Sagunt després de passar pels alts de la Chirivilla, l’Oronet i el Garbí i recórrer el Camp de Turia i el Camp de Morvedre

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, que seguirà apostant per la carrera, presenciarà el divendres l’eixida de la setena etapa des de Llíria

23/08/2017.“Encara ens queden moltes coses per mostrar junts”, li va traslladar el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, al director de la Volta, Javier Guillén, el passat mes de juliol durant la presentació a Llíria de les etapes valencianes de la ronda ciclista, que avui arriba a la província amb l’ascens als ports de la Chirivilla, l’Oronet i el Garbí i meta en el Port de Sagunt.

Els responsables de la Diputació de València, amb Rodríguez al capdavant, veuen en la Volta no solament un esdeveniment esportiu que garanteix l’espectacle, sinó una potent eina de vertebració del territori, d’unes comarques valencianes que poden vendre els seus encants en un aparador televisiu amb 40 canals que donen senyal a prop de 200 països.

Amb aquesta idea es va tancar l’acord perquè la Volta 2016 comptara amb l’etapa Requena-Gandia, que va travessar la província de l’interior a la costa deixant una tornada econòmica d’al voltant de 500.000 euros en els municipis pels quals va passar la carrera, especialment els punts d’eixida i arribada. I amb el mateix esperit s’ha consolidat la presència de l’esdeveniment esportiu en terres valencianes, en una edició de 2017 que entrarà a la província per l’alt de la Chirivilla, baixant per Gàtova i Olocau, i l’abandonarà pels Serrans, rumb a Conca.

En paraules del president de la Diputació, que torna a apostar per invertir en la ronda ciclista perquè la serp multicolor travesse un any més les carreteres valencianes, “la consolidació de la Volta en la nostra província és un pas més en l’acostament d’aquesta institució cap a les comarques, que estem duent a terme no solament en l’àmbit de la gestió i els serveis, sinó també a través de projectes culturals i esdeveniments esportius”.

El president provincial afig que les xifres de la Volta justifiquen la inversió realitzada per les àrees d’Esports i Turisme, ja que “pocs esdeveniments tenen la capacitat de difondre els tresors turístics de les nostres comarques amb 3 hores de retransmissió en directe per televisió”. Rodríguez ha posat en valor la capacitat d’organització dels responsables de la Volta i ha deixat les portes de la província obertes a la carrera, per la seua capacitat per a vertebrar i oferir els atractius de les comarques valencianes al món.

Una finestra al món

La sisena etapa de la Volta 17, entre Vila-real i Sagunt, presenta un recorregut de 204 quilòmetres, amb l’ascensió als ports de la Chirivilla, l’Oronet i el Garbí i el pas pels termes de Gàtova, Olocau, Bétera, Nàquera, Serra, Torres-Torres, Segart, Algímia d’Alfara i Estivella. La setena etapa partirà des de Llíria rumb a Conca, i l’escamot travessarà o passarà al costat d’altres municipis de la província com Domeño, Casinos, Losa del Obispo, Calles, Chelva, Tuéjar, Titaguas i Aras de los Olmos. La línia de meta estarà situada a Conca després de recórrer 205 quilòmetres en l’etapa més llarga de la Volta.

Les diputades d’Esports i Turisme, Isabel García i Pilar Moncho, presenciaran aquest dijous en el Port de Sagunt l’arribada d’aquesta sisena etapa de la Volta, mentre que el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, seguirà l’eixida de l’etapa del divendres des de Llíria, acompanyat pel director de la Volta, Javier Guillén, i l’alcalde de la localitat, Manuel Civera, en una ‘fan zone’ en la qual els aficionats podran estar en contacte amb els protagonistes de la carrera.

El director de la Volta considera “molt enriquidores” les etapes de Sagunt i Lliria, que “es van començar a gestar en acabar l’etapa Requena-Gandia de l’any passat i creiem que vertebren bé els municipis valencians, ja que anem més enllà d’una prova amb 198 corredors que cerquen la victòria i tractem també de vendre territori”. Guillén ha anunciat les novetats en la cobertura de la carrera, una finestra al món que “aquesta vegada compta amb dos helicòpters, un per a arreplegar amb imatges aèries els encants turístics dels municipis”. Les dades d’audiències del passat any, amb 1,5 milions d’espectadors per etapa i 364 milions d’espectadors de 190 països en total, demostren el potencial d’aquest projecte esportiu i turístic “global”.