LA UNIÓ de Llauradors preveu un augment del 21% en la collita d’olives respecte a la passada que va ser anormalment molt baixa

No obstant això, serà encara un 17% inferior a la mitjana de les últimes campanyes i els productors confien a mantenir els preus de l’anterior

24 d’agost de 2017.– La sectorial d’oli de LA UNIÓ de Llauradors estima que la collita d’olives a la Comunitat Valenciana per a aquesta campanya 2017-2018 serà un 21% superior a la passada que va tenir realment una producció molt baixa a causa de la sequera que va provocar un quallat irregular de l’oliva a la primavera i que va comportar un menor rendiment de l’oli.

En aquest sentit es preveu una producció de prop de 19.000 tones, la qual cosa significa encara un descens del 17% sobre la mitjana de les últimes campanyes i per tant lluny de la normalitat productiva.

Els augments principals de collita es preveuen en les zones productores de València (6.384 t) i Castelló (6.066 t) amb un 41 i 39%, respectivament; mentre que a Alacant (6.451 t) per contra la perspectiva siga d’una baixada del 5%.

La sectorial d’oli de LA UNIÓ també ha realitzat balanç de la campanya passada 2016-2017, on la nota més destacada va ser el descens important de producció i uns preus millors per als llauradors, encara que sense arribar a ser els desitjats per a equilibrar el dèficit productiu. Aquest augment de les cotitzacions s’ha comprovat que no va compensar la baixada de la collita, per la qual cosa en línies generals els ingressos dels productors van ser inferiors.

Per a aquesta pròxima campanya de recol•lecció que s’iniciarà en uns mesos, els productors confien a mantenir els preus de la passada i aprofitar així aquesta major collita prevista, amb l’objectiu d’obtenir una major renda d’aquest cultiu.