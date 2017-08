L’Alcúdia crida, de nou, “NO és NO” a les Festes Majors 2017

L’Ajuntament de l’Alcúdia, que aquest any ha comptat amb la col·laboració dels Festers 2017 “A Foc Seguit”, llança aquesta campanya perquè tots i totes gaudisquen d’unes festes sense cap tipus de comportament sexista, homòfob o racista.

Per segon any consecutiu, amb l’arribada de les Festes Majors, l’Ajuntament de l’Alcúdia, a través de la regidoria d’Igualtat, llança la campanya “NO és NO” amb l’objectiu de sensibilitzar i aconseguir una major corresponsabilitat de tota la ciutadania i, així, evitar qualsevol tipus d’actitud sexista, homòfoba o racista.

A més dels cartells que, com l’any passat, es penjaran arreu de tota la localitat, la campanya compta en aquesta ocasió amb una peça nova. Un vídeo gravat amb els Festers 2017 “A Foc Seguit”, que ja se li està donant difusió tant per les xarxes socials com per Whatsapp, que pretén aconseguir que el missatge arribe al màxim nombre de gent possible.

Des de l’Ajuntament de l’Alcúdia destaquen que ha estat molt important la col·laboració amb el grup de festers i festeres ja que escoltar de la seua veu el missatge aproxima el discurs al públic més jove, el públic més sensible en aquest tipus d’actituds.

Així, mitjançant frases com “Lligar no és assetjar“, ”L’alcohol i la festa no són excusa” o “Si ho veus, no calles”, aquesta campanya va adreçada tant a qui pateix l’assetjament o qui el comet com a qui n’és testimoni. És per això que els telèfons de la Policia Local, Emergències i la Guàrdia Civil apareixen a la cartelleria per tal de facilitar ajuda i denunciar en cas de sofrir o presenciar algun tipus d’agressió o assetjament.

Amb tot açò, l’Ajuntament de l’Alcúdia, mitjançant aquesta campanya, vol que tot el seu veïnat gaudisca de les seues festes en llibertat i deixar clar que no hi ha lloc ni excusa per a cap tipus d’actitud sexista, homòfoba o racista.