Les Danses de Guadassuar, un estiu més de tradició viva

La setmana de Danses es va presentar un any més a la localitat riberenca com les festes que tanquen les festivitats d’agost i de l’estiu a Guadassuar. Organitzades pels festers de Sant Roc i les festeres de l’Assumpció de 2017, conjuntament amb l’Ajuntament, els ‘carabassots’ i ‘carabassotes’ han viscut amb especial estima aquesta tradició que va ser, a més, declarada Festa d’Interés Turístic.

Del 21 al 26 d’agost els guadassuarencs i guadassuarenques engalanaren els carrers i van gaudir de les seues festes més particulars: les Danses. “La setmana de Danses és la setmana més esperada per tots els carabassots i carabassotes. Són úniques i formen part de la idiosincràsia d’aquest poble”, va declarar Salvador Montañana,alcalde de Guadassuar.

Aquest any ‘les dansaes’ van començar el dilluns al carrer Sant Roc i Verge del Rosari, passant pel carrer Ausiàs March, l’Ermita, Joan XXIII, Crist de la Penya i finalitzant al carrer Major el dissabte. Tots aquests dies amb la participació especial dels veïns i veïnes, músics, balladors i balladores, així com dels caps de dansa, que en aquesta edició, a banda dels familiars i quintes, han comptat amb la presència de Casto Millàn,antic professor de l’IES Guadassuar, el perruquer Paco ‘Cháfer’ i la Consellera de Medi

Ambient de la Generalitat, Elena Cebrián.

“És un honor per a mi estar ací. Sóc forastera, de València ciutat, mai havia sentit parlar de les Danses fins que em vàreu convidar i m’heu fet sentir com si fóra d’ací.Estic molt orgullosa. Faré el que estiga en la meua mà per tal que aquesta festa es conega més”, va declarar la Consellera dirigint-se al poble de Guadassuar.

En finalitzar la programació de Danses, el regidor de Cultura i Festes, Ferran Barberà, també va valorar molt positivament l’edició d’aquest any: “Estem molt contents per la participació i implicació de tot el poble. Això és el que fa que aquesta festa siga únicacom és”.