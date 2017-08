Les comarques valencianes s’exhibeixen en la Vuelta davant 300 milions d’espectadors

El cànon pagat per la Diputació perquè la carrera arribara a Sagunt i Llíria deixa una tornada econòmica en els municipis i una gran imatge de les carreteres i el patrimoni natural de la província

El president, Jorge Rodríguez, i el director de la ronda ciclista, Javier Guillén, coincideixen a assenyalar que València i la Vuelta estaran unides sempre que el traçat de la carrera ho permeta

29/08/2017.L’aposta de la Diputació de València per la Vuelta i l’atracció dels responsables de la ronda ciclista per la província és inqüestionable. El president de la institució provincial, Jorge Rodríguez, i el director de la ronda ciclista, Javier Guillén, coincideixen que València i la Vuelta estaran unides sempre que el traçat ho permeta. “Encara ens queden moltes coses per mostrar al món junts”, asseguraven Rodríguez i Guillén minuts abans de l’eixida de la setena etapa des de Llíria.

Els responsables de la carrera tenen molt clar el potencial de l’esdeveniment per a vertebrar el territori, cuidant molt l’aparador turístic en què es converteix cadascuna de les etapes d’un grandíssim espectacle esportiu. A la Diputació de Rodríguez li convencen els dos vessants de la Vuelta: la tornada econòmica per als municipis i les imatges dels encants de les comarques valencianes que arriben a 300 milions d’espectadors; i el foment d’hàbits saludables i els valors de l’esforç i el treball en equip que destil·la l’escamot en aquestes tres setmanes de ciclisme d’elit.

Milers de persones han confirmat aquest atractiu de la carrera i han evidenciat la passió dels valencians pel ciclisme. Aquesta resposta massiva s’ha pogut comprovar en la meta situada en el Passeig Marítim de Sagunt o la fan zone al costat de l’eixida a Llíria, però també en el pas per cadascun dels municipis del Camp de Turia i Els Serrans i en aquells ports de muntanya que són cims sagrats per als aficionats de la terra i que amb els atacs de Contador a Froome han passat a ser patrimoni de la comunitat ciclista de 180 països.

Ports de muntanya amb rampes endiablades, patrimoni natural i històric i platges de primera qualitat que ha captat l’helicòpter que enguany s’encarrega bàsicament de mostrar als teleespectadors l’altra cara de la carrera, la de les singularitats i atractius del territori que travessa la caravana ciclista. Una caravana que discorre per carreteres que, en el cas de les valencianes, han rebut els elogis dels comentaristes i experts d’un esport en el qual el ferm és la principal garantia de seguretat.

Aquestes són algunes de les raons per les quals la Diputació considera la Vuelta un més dels atractius turístics de la província i seguirà apostant per acostar la carrera a les comarques valencianes sempre que l’itinerari traçat pels organitzadors ho permeta. La sintonia amb els responsables de l’esdeveniment és perfecta. En paraules de Javier Guillén, director de Unipublic, “la Vuelta necessita a la Comunitat Valenciana”.