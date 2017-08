València Turisme inverteix més d’un milió d’euros en 227 projectes turístics locals

L’adjudicació definitiva de les ajudes econòmiques per a fires turístiques, difusió de festes d’interès turístic o elaboració de projectes de productes turístics així com les ajudes per a senyalització i entitats sense ànim de lucre estan publicades en el BOP

Pilar Moncho, diputada de Turisme, destaca que aquestes ajudes “estimulen la creació de nous productes turístics locals per a combatre la desestacionalització del sector”

30/08/2017.El Patronat de Turisme de València inverteix més d’un milió d’euros en 227 projectes turístics locals a través de les seues principals línies d’ajudes turístiques destinades a promoció i nous productes turístics, i a senyalització turística d’itineraris urbans i senderistes, així com al programa específic per a associacions i entitats sense ànim de lucre.

Les ajudes econòmiques del Patronat de 2017 injectaran 600.000 euros per a la promoció turística dels 141 municipis beneficiaris del programa per a l’organització de fires i certàmens turístics, difusió de festes d’interès turístic o elaboració de projectes de productes turístics. Les subvencions que rebran els ajuntaments oscil·len entre 1.300 i 6.000 euros, segons les característiques dels esdeveniments i projectes locals.

El pla per a millorar la senyalització turística d’itineraris urbans i senderistes adjudica un total de 299.061 euros a 50 municipis valencians, amb ajudes que oscil·len entre els 2.000 i els 10.000 euros, en funció de l’abast de cada projecte.

Pilar Moncho, diputada de Turisme i vicepresidenta del Patronat de Turisme de València ha mostrat la seua satisfacció perquè “assistim a la consolidació del pla d’ajudes turístiques que vam impulsar l’any passat seguint els criteris de transparència, objectivitat i pluralitat i amb el qual hem eradicat les subvencions directes que durant massa temps havien prevalgut l’amiguisme front a la imparcialitat i la professionalitat”.

Tal com ha recordat la diputada Pilar Moncho, “la nostra prioritat és obrir el Patronat a les comarques valencianes i aplicar nous models de gestió turística, més sostenibles i en benefici de la desestacionalització per a enfortir el sector turístic, un dels més potents en el nostre territori”.

Col·laboració amb 36 entitats sense ànim de lucre

Les ajudes de València Turisme es completen amb el programa específic destinat a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre per a la promoció turística, que enguany ha invertit 193.573 euros en 36 accions turístiques. L’aportació del Patronat varia segons projectes i accions, sent 1.150 euros la menor quantia i 8.071 euros la major subvenció.

Noves ajudes per a activar l’economia local en mesos no estivals

Al costat d’aquestes tres línies de subvencions, l’adjudicació definitiva de les quals està publicada en el BOP (nº157), el Patronat de Turisme ultima l’articulació d’un nou programa per a activar les economies locals en mesos no estivals que comptarà amb un pressupost de 309.000 euros i substituirà les subvencions directes que s’atorgaven per disposar de les banderes “Q” de qualitat de l’ICTE.

Els beneficiaris de les noves ajudes s’amplien fins els 24 municipis costaners valencians que tenen platja, enfront dels 11 que contemplava l’anterior pla de banderes: Sagunt, Canet d’En Berenguer, Puçol, El Puig, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Massalfassar, Albuixech, Albalat dels Sorells, Foios, Meliana, Alboraia, València, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, Daimús, Guardamar, Bellreguard, Miramar, Piles y Oliva.