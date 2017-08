Música en moviment, un recorregut per la música valenciana de la mà de La Raíz

Cantants i periodistes debatran a Sueca sobre el futur de la música amb segell valencià

Sueca, 30/08/2017.Del lirisme combatiu de Raimon a la mescla de ska, rock i dolçaina que va crear el so Obrint Pas, del folklore renovat d’Al Tall als ritmes electrònics d’Orxata Sound System, de les veus sobrehumanes de Pep Botifarra i Miquel Gil als nous llenguatges d’Aspencat… La música valenciana -i, en la majoria de casos, en valencià- ha suposat una revolució en el panorama cultural del nostre territori al llarg de les últimes dècades. Sense els primers pioners, no s’entendria avui l’existència de grups com La Raíz o Zoo, que s’han convertit en els últims exponents d’un moviment viu i de futur.

El proper dissabte, 2 de setembre, serà una nova prova del vigor de la música autòctona. La Raíz, la formació de Gandia que s’ha fet un lloc en el panorama després de les seues mítiques col·laboracions amb altres grups com La Gossa Sorda, oferirà a Sueca enguany el seu únic concert en terres valencianes de la gira La Hoguera de los Continentes Tour.

Els temes del seu últim disc, el reeixit Entre poetas y presos, són el gran reclam per al primer cap de setmana de setembre a la capital de la Ribera Baixa, si bé els components del grup faran una mica més que cantar. Este mateix dissabte, a les 19 hores, a la plaça de Jaume I de Sueca, se celebrarà la jornada Música en moviment, una xerrada oberta al públic en la qual s’analitzarà el passat, el present i, sobretot, el futur de la música feta per valencians. Amb la col·laboració del diari El Mundo, a través del suplement cultural Arts, l’Ajuntament de Sueca, el festival Sona la Dipu de la Diputació de València i Caixa Popular, Música en moviment es convertirà en una oportunitat per recórrer la història musical valenciana dels últims 40 anys, inevitablement relacionada amb tots els esdeveniments que han marcat l’evolució del territori: la transició, els canvis polítics, la modernitat…

L’acte comptarà amb la participació de quatre convidats de luxe. L’ex cantant i líder de la Gossa Sorda, Josep Nadal, serà l’encarregat de realitzar un repàs a la memòria musical valenciana, mentre que els nous temps estaran representats per Pablo Sánchez i Josep Panxo, membres de La Raíz, per la qual cosa també serà una oportunitat de poder compartir experiències amb el grup abans del concert. El quart membre de la taula serà el periodista i escriptor Xavi Aliaga, un dels principals noms del periodisme cultural en València.

L’acte estarà conduït pels periodistes Hèctor Sanjuan i Antoni Rubio, coautors de Del Sud. El País Valencià al ritme dels Obrint Pas, el primer llibre que va relatar el naixement i consolidació de l’històric grup valencià i ho va relacionar amb els fets que s’anaven produint al seu voltant. D’alguna manera, Música en moviment intentarà fer el mateix amb la música dels valencians: veure d’on venim, en quin punt estem i cap a on anem, sempre tenint en compte que, com va dir Nietzsche, «sense música la vida seria un error».