Sueca posa en marxa el nou curs a la Ludoteca Municipal

Sueca, 30/08/2017.Un curs més l’Ajuntament de Sueca ha posat en marxa el servei de Ludoteca Municipal dirigida als xiquets i xiquetes d’Infantil i primer cicle de Primària, de 3 a 8 anys. Tindran prioritat a l’hora d’accedir al servei els xiquets els pares dels quals estiguen treballant, havent d’acreditar-ho documentalment a través de certificat d’empresa, nòmina actual o qualsevol altre document que acredite la situació laboral. En el cas d’empat a punts, s’acceptaran les sol·licituds per orde de presentació. En l’anuncia de l’obertura del curs, Vicent Baldoví, regidor d’Educació a l’Ajuntament de Sueca, ha fet referència als beneficis que representa este servei: “la Ludoteca és un entorn únic d’aprenentatge per als nostres xiquets, més distés i relaxat. Els nostres menuts usuaris n’aprenen amb jocs lliures i de cooperació, contacontes, tallers, etc. i és un servei que, a més, ajuda a la conciliació de la vida laboral i familiar dels pares”.

La Ludoteca començarà el seu servei el pròxim dilluns 11 de setembre, i l’horari serà l’habitual, de dilluns a divendres, de 17:00 a 20:00 hores. S’establiran dos torns amb 45 places cadascun: dilluns, dimecres i divendres // dimarts i dijous. El preu de la matrícula per a un torn serà de 100 euros i de 130 euros si es trien els dos torns. La inscripció es realitzarà els pròxims dilluns i dimarts, 4 i 5 de setembre, de 17:00 a 20:00 hores en l’edifici de la Ludoteca, al carrer Cronista Ribera i s’admetrà només una sol·licitud per persona, amb excepció dels membres de la mateixa unitat familiar.

El pagament es realitzarà el pròxim dijous 7 de setembre, mitjançant el document d’autoliquidacions que es troba en la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca, una vegada l’interessat comprove que se li ha assignat plaça en el llistat d’admesos que es farà públic en la jornada prèvia, el 6 de setembre, a les 17:00 hores, en la porta de la Ludoteca.

Instruccions document d’autoliquidacions i pagament

Per a completar el document d’autoliquidacions, s’haurà d’accedir a www.sueca.es: Tràmits i Serveis, Autoliquidacions, Taxa sobre activitats culturals i Obrir formulari. Una vegada obert el formulari s’haurà de posar, obligatòriament per a poder generar el document, el NIF (del pare, mare, xiquet o xiqueta) i els cognoms i nom del xiquet o xiqueta. En l’apartat Dada Específica cal posar el número 14, i en Total Liquidació, l’import que corresponga segons es matricule el menor en un o dos torns. Una vegada emplenat, s’haurà de punxar en “generar document a imprimir”, a la part inferior del document. Es recorda també que perquè el document siga correcte han d’eixir tres còpies amb codi de barres.

El pagament es pot realitzar en qualsevol de les entitats indicades en els fulls d’autoliquidació. Una vegada pagat i segellat pel banc, s’haurà de portar un dels fulls segellats a la Ludoteca.