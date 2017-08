Cullera se solidaritza amb Costa d’Ivori al donar pilotes i samarretes

L’ajuntament col•labora amb una jove cullerenca voluntària en el país africà i porta el nom de localitat fins al poblat de Klokakaha

CULLERA. 31-08-17. Cullera mostra la seua cara més solidària realitzant una donació de pilotes de futbol i samarretes amb el logo de la ciutat a xiquets del poblat de Klokakaha, situat a Costa d’Ivori (Àfrica).

L’ajuntament, a través de la regidoria d’Esports que dirigeix Javier Cerveró, va aconseguir fer arribar la seua ajuda desinteressada fins a terres africanes gràcies a comptar amb la intermediació de Paula Royo, una jove cullerenca que ja ha realitzat dos anys com a voluntària ajudant en l’educació dels xiquets ivorians.

«No puc explicar les cares dels xiquets, els seus somriures, la felicitat que els provocava rebre una samarreta nova, felicitat que inevitablement se’m contagiava», explica la jove originària de Cullera sobre les donacions de l’ajuntament.

Cullera, ciutat solidària

Aquestes accions solament són una xicoteta mostra de l’esperit solidari que veïns de la ciutat costanera com la jove Paula han posat de manifest. Començant pel propi col•legi al que acudia, el Sant Vicent Ferrer H.H. Maristas, que porta anys col•laborant amb l’ONG SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament) en projectes de voluntariat i diferents ajudes a poblats africans.

«Recorde una vegada, que el recaptat durant tot l’any en entrepans solidaris, clavells en Sant Valentín, festivals o festes escolars, va ser destinat a l’excavació d’un pou a Àfrica; ni per un moment em vaig imaginar en aquell moment que anys més tard jo mateixa beuria l’aigua d’aqueix pou», confessa la cullerenca.

Tal com indica, va ser ella mateixa la que més tard va emprendre l’aventura cap a Costa d’Ivori de la mà d’un dels seus antics professors en Maristas, que realitza viatges voluntaris tots els estius.

En la seua primera experiència en 2016, va estar com a voluntària en el col•legi Marcellin Champagnat, construït gràcies al finançament de l’ONG SED. El centre acollia a uns 180 xiquets d’entre 5 i 15 anys i Paula, juntament amb els seus companys, es va dedicar a realitzar activitats d’animació, tallers i diferents cursos.

Enguany, ja com el seu segon any de voluntariat, Paula tractava de trobar una manera d’ajudar encara més als xiquets ivorians, una vegada havia conegut les seues necessitats de primera mà.

En este moment l’Ajuntament de Cullera es va sumar a la causa i va contribuir amb la donació de pilotes i samarretes, que van poder arribar a la seua destinació satisfactòriament i van ajudar als xiquets africans al mateix temps que expandien el nom del municipi per una bona causa.

«Mentiria si diguera que tot és bonic, també existeix algun moment difícil, però tot forma part de l’experiència, i sens dubte, queda camuflat amb tants i tants moments feliços, i si alguna cosa mai ens falta, és el seu afecte», sentència Paula sobre la seua experiència com a voluntària a Costa d’Ivori.