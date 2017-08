El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes amplia la seua oferta de cursos

Per primera vegada, l’escola d’adults de la localitat ofereix la formació que facilita l’accés als Certificats de Professionalitat dels nivells 2 i 3

S’incorpora al programa un taller que presentarà eines i recursos per a la inserció laboral dels veïns i veïnes

Donat l’èxit obtingut, es mantenen els cursos de B2 d’anglés, les sessions de conversa en aquest idioma i els relacionats amb telèfons mòbils, tabletes i xarxes socials

Almussafes, a 31 d’agost de 2017. El pròxim dilluns 4 de setembre s’inicien les inscripcions per a participar en els cursos oferits pel Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes. En el fullet informatiu, distribuït per la població i accessible a través de www.almussafes.es, s’arreplega tota l’oferta, així com els horaris, tant de matrícula com de les classes. Com a novetat, aquest curs l’Ajuntament de la localitat ofereix la formació que facilita l’accés als Certificats de Professionalitat dels nivells 2 i 3, així com un taller en el qual els participants coneixeran noves eines i recursos per a la inserció laboral. La resta de l’oferta, plenament consolidada, es manté.

Amb l’arribada del mes de setembre, el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes (CMFPA) presenta la seua oferta per al nou curs 2017-2018, en la qual l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de la localitat proposa un ampli ventall d’iniciatives amb les quals pretén atendre les diferents necessitats formatives dels veïns i veïnes. En aquesta ocasió, els responsables de l’escola d’adults han preparat una programació que combina les propostes plenament consolidades en el calendari del centre amb aquelles iniciades el curs passat que van obtindre el suport de la ciutadania i algunes importants novetats que aterren amb l’objectiu d’ampliar les possibilitats d’inserció laboral dels almussafenys i les almussafenyes.

Novetats

Com a principal novetat, el CMFPA oferirà per primera vegada als veïns i veïnes la formació que facilita l’accés als Certificats de Professionalitat dels nivells 2 i 3. Per a informar sobre aquest curs, l’Ajuntament ha convocat una reunió d’assessorament dirigida els interessats a conèixer la forma d’obtindre els títols de Formació Professional a través dels cursos que imparteix el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) que se celebrarà el pròxim dimarts 12 de setembre a les 16:30 hores en la seu de l’escola.

En la mateixa línia de potenciar l’ampliació del currículum vitae dels veïns i veïnes, el CMFPA i l’Agència de Desenvolupament Local del municipi proposen de manera conjunta un taller gratuït titulat “Eines i recursos per a la inserció laboral” en el qual els assistents aprendran aspectes relacionats amb l’alfabetització informàtica, tècniques de recerca d’ocupació i coneixements sobre qüestions legals de la relació laboral.

“S’està fent un esforç molt important per part de l’equip de govern per a organitzar una programació que resulte útil per als interessos dels veïns i veïnes i pensem que enguany, més que mai, estem realitzant una clara aposta per introduir iniciatives que ens permeten millorar les possibilitats de trobar treball, sense perdre l’essència del centre que és la culturització”, assenyala la regidora responsable del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, Teresa Iborra.

Aposta pels idiomes i les noves tecnologies

Aquest curs es mantenen tres de les novetats de la passada temporada, com van ser les classes preparatòries per a l’obtenció del títol de B2 d’Inglés, “El Racó de l’Anglés”, que proposava la participació gratuïta en grups de conversa en aquesta llengua per a practicar amb altres persones diferents situacions comunicatives, i els cursos relacionats amb telèfons mòbils, tabletes i xarxes socials, una manera senzilla, didàctica i entretinguda d’iniciar-se en l’ús de les noves tecnologies.

Així mateix, formen part també de l’oferta formativa, que s’ha repartit impresa en els domicilis de la localitat i que pot consultar-se en la pàgina web municipal www.almussafes.es, els cursos de formació bàsica, de graduat en secundària i els tallers d’espanyol per a estrangers, els tres gratuïts, així com els cursos d’anglés des d’iniciació fins al citat nivell B2 i els de valencià des de l’A2 al C2, aquests últims també gratuïts. Finalment, també tindran el seu espai els cursos preparatoris per a accedir a cicles formatius de grau superior.

Com sol ser habitual, i per a evitar les aglomeracions, les inscripcions es realitzaran de forma escalonada a partir del pròxim dilluns 4 de setembre, donant prioritat a les persones empadronades amb certificat d’aprofitament del curs 2016-2017. Les matrícules es realitzaran els dies establits en el fullet informatiu de 16 a 20 hores, i per a poder dur a terme el procés serà imprescindible la presentació d’una fotografia de carnet i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Als preus públics establits el consistori municipal aplicarà les corresponents bonificacions.