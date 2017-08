El Perelló renova el seu clavegueram per a evitar la contaminació ambiental amb ajuda de la Diputació

L’Entitat Local Menor compta també amb una nova zona lúdic-esportiva construïda amb el Pla d’Inversions Sostenibles de la institució provincial, una reivindicació històrica dels veïns

Jorge Rodríguez: “Retornem l’autonomia als alcaldes perquè invertisquen els diners dels ciutadans en les obres que milloren la seua qualitat de vida”

31/08/2017.Renovar per complet la xarxa de clavegueram de El Perelló, que en paraules del seu alcalde, Andrés Fernández, “es trobava en molt mal estat, amb canonades degradades o que han desaparegut, amb el perill de contaminació que açò comporta”. És el projecte en el qual aquesta Entitat Local Menor ha invertit les ajudes de la Diputació de València dels PPOS 2016 i SOM 2017, els plans provincials d’obres i serveis.

“Es tractava de canonades molt antigues, les quals es construïen per trams i s’anaven empalmant sobre un sòl d’arena. Açò ha fet que s’enfonsen alguns tubs i que es filtre aigua bruta. No estem per la labor de contaminar i per açò estem arreglant-ho”, ha assegurat Andrés Fernández. Per aconseguir-ho el consistori del Perelló ha destinat el pressupost del PPOS 2016, que ascendeix a 92.968,03 euros, i el del SOM 2017, 109.952,49 euros, en total més de 200.000 euros.

Així mateix, s’han aprofitat els fons del Pla de Camins i Vials per a renovar el paviment dels carrers afectats per les obres de clavegueram. D’aquesta manera, s’han realitzat millores en els carrers Dr. Brugada, Amèriques, Menorca, Les Escoles, Roger de Lluria, Sant Roc, Andreu Sales, Montesa, Sevilla i Moreno. “Retornem l’autonomia als alcaldes perquè invertisquen els diners dels ciutadans en les obres que milloren la seua qualitat de vida”, ha assenyalat el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez.

Nova zona lúdic-esportiva

A més, El Perelló compta amb una nova zona lúdic-esportiva construïda amb els diners del Pla d’Inversions Sostenibles (IFS) de la institució provincial, una reivindicació històrica dels veïns i veïnes d’aquesta població de la Ribera Baixa, que fins ara només comptava amb un xicotet parc situat al costat de la carretera, la qual cosa feia témer als pares i mares per la seguretat dels xicotets que allí jugaven.

La Diputació de València ha invertit un total de 240.000 euros en aquest projecte, a través de l’IFS i d’un conveni que ha permès completar l’obra. Al voltant de 1.000 m2 de superfície en el centre del Perelló per a l’ús i gaudi dels seus habitants. “Portàvem molt de temps esperant poder fer alguna cosa així. Estem tots molt contents de veure aquest projecte fet realitat, tot amb l’ajuda de la Diputació”, ha destacat l’alcalde, Andrés Fernández.

L’àrea lúdic-recreativa està composta per tres zones diferenciades: una dirigida als més xicotets, d’entre 1 i 5 anys; una altra part destinada a xiquets i xiquetes un poc més majors, d’entre 5 i 12 anys; i una zona biosaludable per a fer exercici, destinada especialment a persones majors. Aquesta última part l’ha finançada el propi Ajuntament del Perelló, una entitat local menor depenent de Sueca.

El renovat pla d’obres i serveis en els municipis

Algunes d’aquestes actuacions al Perelló han sigut possibles a través del renovat SOM de la Diputació de València. En total, la inversió de la Corporació provincial en les comarques valencianes serà de 33 milions d’euros per als ajuntaments i un milió d’euros per a les mancomunitats.

El programa ha sigut presentat per part de la Corporació provincial amb modificacions encaminades a agilitar la concessió de les subvencions i simplificar els procediments d’aprovació de les obres en els municipis valencians. També implementa una nova fórmula per al repartiment de les ajudes, en la qual s’accentuen els criteris socials –la taxa d’atur, per exemple– o mediambientals, com el Pacte d’Alcaldies.

Per la seua banda, el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha manifestat que en aquesta legislatura el seu propòsit és “treballar colze a colze amb els ajuntaments, i que tota la ciutadania dispose dels mateixos drets i serveis”. En paraules de Rodríguez, “la principal línia d’actuació del pla és l’autonomia financera dels municipis”.