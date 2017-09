L’Ajuntament d’Almussafes ofereix 30 beques professionals per a postgraduats i estudiants

A més de sumar 4 places, per primera vegada es permet la participació dels almussafenys que van finalitzar els seus estudis fa 10 o més anys

Les sol•licituds per a optar als llocs oferits en aquesta segona edició del programa poden presentar-se fins al pròxim divendres 8 de setembre

Almussafes, a 1 de setembre de 2017. El Programa de Beques Professionals per a Postgraduats i Estudiants de l’Ajuntament d’Almussafes ja ha obert el període de presentació de sol•licituds per a participar en la segona convocatòria del mateix. Els interessats podran presentar les seues instàncies fins al pròxim divendres 8 de setembre en el Registre General d’Entrada o mitjançant la seu electrònica, accessible a través de www.almussafes.es. Enguany el consistori ofereix un total de 30 places, quatre més que en 2016, i amplia les possibilitats d’accés en permetre la presentació de sol•licituds a aquelles persones que van obtenir els seus títols fa 10 o més anys. Els seleccionats gaudiran d’una estada de 10 mesos de treball remunerat en els diferents departaments municipals.

Després de la recent finalització de la primera convocatòria realitzada per l’Ajuntament d’Almussafes per a cobrir 26 beques professionals dirigides a postgraduats i estudiants de nivell universitari i Formació Professional, el consistori municipal llança una segona edició d’aquest programa de pràctiques que ofereix una oportunitat professional per als veïns i veïnes en els departaments de l’administració local de la població. Les bases que regulen l’accés a aquesta convocatòria, que ja estan disponibles per als ciutadans i ciutadanes a través del portal web www.almussafes.es, arrepleguen importants novetats respecte les presentades en 2016.

Per primera vegada, a les línies ja establides (estudiants i postgraduats amb titulacions expedides amb una antiguitat menor a cinc anys), se suma una nova modalitat que amplia les possibilitats d’accedir a una ocupació als i les almussafenyes que hagen conclòs els seus estudis universitaris o de Formació Professional fa com a mínim 10 anys. D’aquesta forma, “afavorim el desenvolupament laboral d’un sector de la població que també ha patit de manera acusada les conseqüències de la crisi econòmica”, explica l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

En total, el consistori ofereix 30 beques per a la realització de pràctiques professionals en l’Ajuntament, la qual cosa suposen quatre més que en l’anterior convocatòria. Concretament, es busca cobrir 5 llocs en Benestar Social, 4 en Urbanisme, 3 en Cultura, 3 en Esports, 2 en Sanitat, 2 en Comunicació, 2 en ADL, 2 en Policia, 1 en el CFPA, 1 en Gestió Tributària, 1 en Informàtica, 1 en Secretaria, 1 en Intervenció, 1 en Arxiu i 1 en Joventut. Des del consistori recomanen consultar les bases, atès que per a cada departament la titulació exigida i la línia per la qual s’accedeix varien. Els interessats a participar en la iniciativa hauran de presentar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica la instància que trobaran en el tauler d’anuncis de la web municipal degudament emplenada. El termini màxim per al lliurament de sol•licituds finalitza el pròxim divendres 8 de setembre.

Accés a les beques

“Amb aquestes beques aconseguim que els nostres veïns i veïnes completen la seua formació acadèmica i continuen avançant en la seua especialització professional al mateix temps que permetem que bolquen el seu talent en els diferents departaments municipals i tinguen els seus primers contactes amb l’ocupació pública”, assenyala González.

Per a accedir a una d’aquestes beques, dotades amb 536 euros bruts mensuals en el cas de grau i postgrau i de 436 euros bruts mensuals en el cas dels cicles, els aspirants hauran d’acreditar una sèrie de mèrits entre els quals s’inclouen l’expedient acadèmic, la formació complementària, els coneixements de valencià i d’altres idiomes, el temps de residència a Almussafes i la situació econòmica familiar. En aquesta ocasió, a més, es pretén potenciar el nivell formatiu i l’adaptabilitat als requeriments del mercat de treball de les dones, per la qual cosa les bases arrepleguen que s’atorgarà un punt a aquelles almussafenyes que hagen finalitzat els seus estudis fa 10 o més anys.

Les sol•licituds seran analitzades per una comissió d’avaluació, que serà l’encarregada de valorar als aspirants sobre la base de la normativa establida per a l’elaboració posterior d’una llista ordenada segons la puntuació obtinguda. Després d’aquesta fase, es convocarà als aspirants per a la realització d’una entrevista en la qual es formularan diverses qüestions per a determinar la idoneïtat al lloc objecte de la beca, el coneixement de les tasques específiques del mateix i la capacitat de treball i autonomia en el departament municipal corresponent.

Les persones admeses exerciran les pràctiques amb un horari màxim de 25 hores setmanals distribuïdes de la forma que organitze el tutor/a de el departament municipal que exerceix la tutela i durant un període de 10 mesos des de la data que s’indique en la resolució de concessió.