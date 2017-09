La Policia Local d’Alzira rescata a una persona a la Creu del Cardenal

Alzira, 1 de setembre del 2017. El passat cap de setmana, la central de comunicacions de la Policia Local d’Alzira va rebre un avís del telèfon d’emergències 112 per a informar que una persona es trobava amb problemes a la zona de la Creu del Cardenal.

Tot i que els bombers i els serveis sanitaris van ser també mobilitzats, va ser la patrulla de la Policia Local la primera a arribar a la zona. Ho hagueren de fer amb cotxe 4×4 per ser una zona de difícil accés per a vehicles.

En aplegar al lloc exacte on estava l’home afectat, comprovaren que el seu estat era greu, donat que, segons informava el familiar que l’acompanyava, havia deixat de respirar, i va haver de fer-se-li la reanimació. Per eixe motiu, els agents decidiren portar-lo directament a l’Hospital de la Ribera, amb el consentiment del familiar de l’afectat.

Una vegada avisat l’Hospital de la Ribera, tant bombers –que havien arribat a l’entrada del paratge– com els serveis sanitaris –que no hi havien arribat– van ser desmobilitzats. Aleshores, només arribar la patrulla a l’Hospital, l’afectat va ser atés amb urgència. L’endemà, la Policia Local d’Alzira es va interessar per l’estat de l’home rescatat sent informats que es trobava en recuperació favorable del colp de calor patit.