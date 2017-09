IDEA busca voluntaris/àries per a un curs en la República Txeca

Alzira, 4 de setembre del 2017. L’Ajuntament d’Alzira, per mitjà de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’Oficina de Projectes Europeus d’IDEA, busca voluntaris/àries per a viatjar a Adamov/Švýcárna, República Txeca, del 14 al 21 d’Octubre.

Aquest Training Course consisteix en un curs dirigit a majors de 18 anys en el que l’alumne/a tindrà l’opurtunitat d’aprendre sobre el voluntariat i els programes europeus de l’Erasmus+, a més de poder conéixer noves experiències en altres països i practicar l’anglés.

Segons ha assenyalat el regidor de Projectes Europeus, Ivan Martínez: “des de l’Ajuntament d’Alzira continuem treballant per a aconseguir més recursos i també finançament europeu per poder desenvolupar projectes que incrementen la qualificació professional de la ciutadania i també per a el intercanvi d’experiències amb altres països; des que el nou equip de govern posà en marxa l’Oficina de Projectes Europeus hem incrementat el número de beneficiaris/àries i de recursos que s’han posat a disposició de les alzirenyes i alzirenys. L’any passat, 41 persones es van beneficiar dels programes de mobilitat europea.”

Per poder participar els/les interessats/des deuen enviar el currículum en anglés a europa@alzira.es abans del 14 de setembre. La selecció la realitzarà l’organització d’acolliment per rigorós ordre de presentació de currículums.

Més informació en aquest enllaç:

https://drive.google.com/file/d/0B0t3zRa2xaISc1RVUkg0bVllN2s/view