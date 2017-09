Alberic reparteix 1.500 euros en el seu II Concurs de Pintura Ràpida a l’Aire Lliure

Alberic acull el diumenge 17 de setembre la segona edició del seu Concurs de Pintura Ràpida a l’Aire Lliure, en el qual enguany repartirà 1.500 euros entre els millors.

L’ajuntament organitza el certamen amb l’objectiu de dinamitzar culturalment la localitat amb propostes artístiques, després de l’èxit de la primera edició, tant pel que va fer al nombre de participants com a la seua qualitat. L’aposta es veu reforçada enguany amb la primera edició del concurs en modalitat infantil, en el qual podran participar artistes de quinze anys o menys. En la modalitat adulta, per la seua banda, la millor obra s’adjudicarà 700 euros, per 500 la que siga premiada amb el segon guardó i 300 la tercera. El guanyador, a més, tindrà l’opció de realitzar una exposició individual en la Sala d’Exposicions de l’Antic Ajuntament d’Alberic. Entre els joves participants el primer premi s’adjudicarà un maletí de pintures, un cavallet, tres llenços i un llibre de tècniques de pintura a l’oli.

El segon classificat guanyarà un maletí de pintures a l’oli, un llenç i un llibre explicatiu, per un llenç i un llibre el tercer. El tema del certamen tornarà a ser el patrimoni històric d’Alberic i els concursants rebran un llistat orientatiu amb els monuments i llocs destacats de la història de la localitat. La tècnica pictòrica serà lliure, amb suport rígid i el format de les obres no podrà ser inferior a 46×55 centímetres, amb color de la base blanc o uniforme, sense textures. No s’admetran esbossos previs i els concursants podran presentar només una obra. El període d’inscripció finalitza el dia 15 de setembre a les 14 hores, sent gratuït.

El jurat estarà presidit per l’alcalde o regidor en qui delegue i estarà format a més per tres professionals en el camp de les Belles Arts. No podrà optar al primer premi el guanyador de la primera edició. Totes les obres seran exposades en la Sala d’Exposicions de l’Antic Ajuntament del 17 al 29 de setembre, amb horari de visita de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30 hores. La recepció dels participants es realitzarà a les 8:30 hores del 17 de setembre i les obres es podran lliurar fins a les 15 hores. El veredicte es coneixerà a les 18 hores i l’exposició s’inaugurarà dues hores després.

En la primera edició celebrada en 2016 va guanyar Amparo Ferriols Gadea amb la seua obra “La Muntanyeta”. Va ser segon Rubén Català Corbató i tercer Gonzalo Romero Navarro.