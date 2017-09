Sueca amplia la programació en el Firarròs 2017

El consistori suecà amplia la programació de l’esdeveniment gastronòmic amb un ampli ventall de propostes lúdiques per a tots els públics

Sueca, 05/09/2017.Sueca celebra este cap de setmana la Festa de l’Arròs. La celebració començarà, però, uns dies abans, amb la inauguració el pròxim dijous 7 de setembre de la IV edició de la fira gastronòmica Firarròs, un esdeveniment programat al voltant de la 57a edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca amb l’objectiu de contribuir a potenciar no només l’arròs, com element estrela i diferenciador de l’oferta gastronòmica local, sinó també la varietat de productes típics i tradicionals i la qualitat del seu producte agrícola. La reeixida iniciativa, que amplia enguany els dies de fira en una jornada, atrau cada any milers de persones fins el Passeig de l’Estació de Sueca.

La fira, que compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de València València Turisme, Renfe i el Gremi d’Hostaleria de Sueca, disposarà de tres espais diferenciats: l’espai gastronòmic, on es brindaran degustacions elaborades pels professionals de la restauració local, així com embotits autòctons i dolços artesanals; l’espai d’oferta de productes autòctons i turístics i un tercer espai dedicat al Mercat d’Artesania Valenciana i als tallers d’oficis.

L’horari d’obertura serà dijous de 19:00 a 00:00 h., divendres i dissabte d’11:00 a 16:00 h. i de 19:00 a 00:00 h. i diumenge d’11:00 a 16:00 h. i de 19:00 a 23:00 h.

El regidor de Turisme, Xavier Masó, ha explicat que, com en l’anterior edició, a l’oferta gastronòmica s’uneix també una variada proposta lúdica, que també s’amplia i que compta enguany amb novetats importants, entre elles ha destacat la retransmissió del Gran Piromusical en directe i en pantalla gegant, el pròxim dissabte 9 de setembre a partir de les 23:00 hores, o el nou mercat d’artesania valenciana.

L’oferta lúdica es completa amb una proposta exclusiva per al públic infantil amb contacontes (dissabte – 12:00 h.), animació (dijous, divendres i dissabte – de 20:00 a 23:00 h. i diumenge – de 12:00 a 15:00 h.) i ludoteca (tots els dies, a les 11:00 i les 18:00 h.). A més d’això s’han programat tallers d’oficis per a tots els públics (tots els dies, a les 12:00 i les 18:00 h.) i també hi haurà les actuacions musicals de Carla Colombi (dijous, a les 21:00 h.) i del grup de jazz Bitter Jass (dissabte, a les 21:00 h.) A tot això es suma també la zona de chill-out, on s’oferiran degustacions de gin-tonics i mojitos (dijous, divendres i dissabte, a partir de les 21:30 h. i també dissabte i diumenge a partir de les 14:30 h.)

En esta edició els establiments que oferiran els seus productes a la fira són: Bar Sumai, Sala Braham, Bar Michel, Masia El Teular, Carnisseria Fina, Carnisseria Celda, Salasons&Xarcu, Forn del Crist, Chocomesyvero, Café express Sueca i Cooperativa Unió Cristiana. A més també hi haurà un estand on s’oferirà tot tipus d’informació sobre els principals atractius turístics de Sueca, València i altres localitats pròximes. Totes les tapes, degustacions i begudes tindran un preu de 1,5€ i els visitants podran seure tranquil·lament i degustar els productes en l’espai menjador que s’habilitarà per garantir la millor de les experiències al públic que s’espera.