El CEIP Almassaf renova el paviment de 7 aules amb una inversió municipal de 13.178 euros

L’Ajuntament d’Almussafes atén la sol•licitud del centre per a realitzar aquesta intervenció en el sòl de l’ala destinada als cursos d’Educació Infantil

L’empresa concessionària ha inclòs com a millora al projecte la reparació del paviment de l’espai destinat a gimnàs

Almussafes, a 7 de setembre de 2017. Les aules destinades als alumnes d’Educació Infantil del CEIP Almassaf estrenaran nova imatge amb l’inici del curs escolar 2017-2018 després de la intervenció realitzada aquest mes d’agost en el paviment per a reparar i substituir el sòl d’aquest espai, que s’havia deteriorat a causa del seu ús i a la humitat. L’Ajuntament d’Almussafes ha finançat aquesta actuació, que ha inclòs 7 aules, el despatx de reunió de l’equip docent infantil i el gimnàs del centre, amb fons propis, per al que ha invertit un total de 13.178,72 euros. Aquesta setmana també s’ha pintat la reixa que separa el pati d’Infantil del de Primària i la setmana pròxima està previst que els empleats del POL realitzen aquesta tasca en la tanca que delimita tot el centre educatiu.

Aprofitant l’absència d’activitat en el Centre d’Educació Infantil i Primària Almassaf durant el mes d’agost, l’Ajuntament d’Almussafes ha procedit a la resolució d’una de les reivindicacions realitzades per la direcció del col•legi pel que fa al manteniment de les instal•lacions: la reparació del paviment de la zona dedicada als cursos d’Educació Infantil. El consistori de la localitat ha invertit 13.178,72 euros en una intervenció que ha permès la reparació o substitució del sòl d’un total de set aules, a més de realitzar el mateix treball en el gimnàs.

“És necessari que els centres educatius estiguen en perfectes condicions perquè res interferisca en el procés d’aprenentatge dels estudiants almussafenys i en aquesta línia estem treballant contínuament, sempre en contacte amb els equips directius, que són els que ens traslladen les seues necessitats”, explica el regidor d’Educació, Pau Bosch.

Gràcies a aquest contracte menor d’obres, adjudicat a l’empresa Euronix metall, S.L., els alumnes d’entre tres i cinc anys disposen ja per al començament del nou curs 2017-2018 d’unes instal•lacions en bones condicions d’ús i funcionalitat, atès que amb el pas del temps el sòl havia perdut uniformitat causa de les discontinuïtats en el paviment, la qual cosa havia ocasionat diversos problemes d’humitat i desgast. En unes aules s’ha reparat i en unes altres s’ha substituït per un material de les mateixes característiques, de PVC i apropiat per a gatejar i el contacte directe dels alumnes d’Infantil en les seues tasques diàries.

Intervenció

Concretament, les aules d’Infantil 3C, Infantil 3A, Infantil 2C, Infantil 1C i l’aula de l’equip docent han sigut sotmeses a tasques de manteniment, consistents en l’obertura de les zones de paviment alçades per a la seua posterior neteja i nou encolat. En el cas de les aules d’Infantil 2B, Infantil 2A i Infantil 1B, on el paviment ha sigut afectat en la totalitat de la superfície, els treballs han consistit en la substitució completa, prèvia neteja i regularització de la citada superfície mitjançant pasta allisadora de la solera. Posteriorment, s’ha instal•lat paviment linòleum veneto, mitjançant encolat i cordó de soldadura. Per a açò, s’ha tingut en compte la normativa d’accessibilitat per a evitar les discontinuïtats existents, que propiciaven entropessons i el mal ús de les instal•lacions.

L’empresa que ha materialitzat aquesta intervenció, que el consistori municipal ha accedit a finançar després d’atendre les reivindicacions de l’equip docent de l’escola, ha inclòs en les millores del projecte una intervenció de similars característiques a les explicades en la zona del gimnàs, on també s’ha reparat les deficiències trobades en el sòl. Aquesta mateixa setmana, també s’ha dut a terme una altra acció relacionada amb el CEIP Almassaf. Els treballadors del Pla d’Ocupació Local (POL), han procedit a la pintura de l’enreixat emprat a l’interior del col•legi, concretament en la zona que separa el pati dels alumnes d’Infantil dels de Primària i la setmana que ve realitzaran el propi amb la tanca que delimita tot el recinte educatiu.