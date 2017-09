Queda definitivament tancat el gir a l’esquerra de l’avinguda a la plaça Major

Alzira, 8 de setembre de 2017. La Regidoria de Seguretat, basant-se en els estudis tècnics realitzats, ha decidit prendre esta mesura de reordenació de trànsit per a millorar la seguretat dels vianants i per a aconseguir una major fluïdesa del trànsit rodat.

Les consideracions tècniques han estat, entre altres:

 En horari de trànsit dens el pas de vianants dels Casalicis es veu afectat per la cua de cotxes en espera del semàfor per a realitzar el gir, fet que comporta un augment considerable de la perillositat per als vianants perquè han de sortejar els cotxes que es queden parats en el pas de vianants.

 En no tindre habilitada una zona de càrrega/descàrrega, quan para un vehicle sovint es produïxen retencions que, a més d’afectar el pas de vianants, afecta negativament el trànsit de l’avinguda. Tot això agreujat pel pas dels autobusos.

 Un gran percentatge de vehicles utilitzen eixe itinerari, no per a accedir al centre sinó per a creuar-lo, estimant erròniament que és el millor trajecte. Hi ha alternatives factibles i no molt més costoses.

No obstant, el tancament d’este accés es realitzarà de manera que, en determinats actes i en dates especials en què es requerisca el pas, els elements instal•lats es puguen retirar.

Tota esta reestructuració va encaminada a potenciar el trànsit de vianants i descongestionar en la mesura que siga possible la zona centre. Fet que no ha de perjudicar necessàriament el trànsit de vehicles. En eixe sentit, altres mesures preses per esta corporació són la ubicació de noves zones d’estacionament, la implantació de noves rotondes i l’habilitació com a zona de càrrega i descàrrega en el carril de la dreta contigu a l’edifici de La Parrilla.