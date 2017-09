El Museu de l’Orxata, primera destinació de la temporada de la Regidoria d’Igualtat d’Almussafes

La visita guiada a l’Alquería “El Machistre” d’Alboraia, complex que acull l’exposició, està programada per al pròxim dimecres 20 de setembre

Les inscripcions per a participar en l’activitat, que hauran de realitzar-se en l’Oficina d’Atenció al Major, s’obrin hui dilluns 11 de setembre

Almussafes, a 11 de setembre de 2017. Els veïns i veïnes d’Almussafes tindran l’oportunitat de conèixer el procés de cultiu de la xufa i d’elaboració de l’orxata en la visita guiada a l’Alqueria “El Machistre” que la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de la localitat ha programat per al pròxim dimecres 20 de setembre a la vesprada. El període per a inscriure’s en aquesta activitat comença hui dilluns 11 de setembre a les 9 hores en l’Oficina d’Atenció al Major i romandrà obert fins al dia 15, sempre que queden places disponibles.

L’Ajuntament d’Almussafes reprèn el seu calendari de visites culturals amb l’arribada del nou curs i ho fa amb una proposta encaminada a seguir promocionant les arrels i tradicions valencianes entre els habitants de la localitat. La Regidoria d’Igualtat del consistori municipal proposa als veïns i veïnes una excursió a l’Alqueria “El Machistre”, una gran masia del segle XV situada en l’horta d’Alboraia que des de fa uns anys acull, entre altres propostes relacionades amb la història del territori valencià, el Museu de l’Orxata i la Xufa.

“Comença el curs i nosaltres amb ell. És important seguir apostant per aquest tipus d’activitats, amb les quals podem contribuir al coneixement de la cultura i tradicions valencianes en una societat en la qual moltes vegades es tendeix a oblidar l’esforç dels nostres avantpassats per preservar els seus costums”, destaca la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes, Davinia Calatayud.

Alqueria “El Machistre”

Es tracta d’una de les edificacions d’aquest tipus millor conservades als voltants de la ciutat de València. De planta rectangular i dos pisos d’altura més una torre, l’edifici disposa d’un vestíbul de gran extensió, un estudi o cambra de matrimoni, una sala d’estar habilitada també com a cuina, així com una ermita i diverses estades que evidencien que en el seu moment d’esplendor s’utilitzava com a segona residència per a les èpoques estivals. Actualment, l’edifici s’ha convertit en un projecte soci-cultural que acull diverses iniciatives com el Museu de l’Orxata i la Xufa, rutes guiades per l’Horta d’Alboraia i una Aula de la Naturalesa.

Els assistents podran conèixer de primera mà l’antic i actual procés d’elaboració d’una beguda tan valenciana com l’orxata i la forma de comercialitzar-se per a la seua posterior distribució i venda. A més, la visita inclou un passeig pels camps adjacents, en els quals es cultiva la matèria primera amb la qual es produeix, la xufa. En finalitzar el recorregut, en el qual un guia acompanyarà als participants per a respondre tots els dubtes sorgits, es realitzarà una degustació d’orxata amb fartons.

Les inscripcions per a participar en aquesta activitat, que començarà a les 16 hores i tindrà com a punt d’eixida l’esplanada del Centre Cultural, romandran obertes de l’11 al 15 de setembre en l’Oficina d’Atenció al Major i els interessats tan sols hauran d’abonar 5 euros per a fer-les efectives, atès que la Regidoria d’Igualtat subvenciona part del cost total de la visita. En total, s’ofereixen 52 places i cada persona podrà inscriure com a màxim a una altra, aportant el seu DNI o fotocòpia del mateix.