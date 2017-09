Alzira veu aprovats sis nous projectes europeus, amb una subvenció de més de 100.000 euros, per a facilitar la mobilitat i la formació d’aturats/des de la nostra ciutat

Alzira, 11 de setembre del 2017. L’Ajuntament d’Alzira, a través de l’Oficina de Projectes Europeus d’IDEA i la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, ha vist aprovats sis nous projectes europeus amb una subvenció total de més de 100.000 euros. L’objectiu d’aquests és crear noves oportunitats de desenvolupament, ocupació i innovació, promovent la cooperació i la mobilitat dins de la Unió Europea, tractant així d’ampliar els recursos disponibles en benefici dels aturats de la nostra localitat, rebent també a joves europeus i acostant noves fonts de coneixement i de finançament al municipi. El finançament europeu cobreix les despeses del voluntari europeu més els costos de les trobades internacionals.

Segons ha assenyalat el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Ivan Martínez: “des de l’Ajuntament d’Alzira continuem treballant per a aconseguir més recursos i també finançament europeu per poder desenvolupar projectes que incrementen la qualificació professional i també per a l’intercanvi d’experiències amb altres països; des de la ficada en marxa de l’Oficina de Projectes Europeus hem incrementat el número de beneficiaris i de recursos que s’han posat a disposició de les alzirenyes i alzirenys, fent d’Alzira una ciutat referent en l’aposta pels valors europeus d’igualtat, solidaritat, justícia i integració social”

Els sis projectes aprovats són els següents:

1. Youth Training Madeira VI (amb una subvenció de 9.334 euros), projecte de servei de voluntari europeu en el qual podran participar 2 voluntaris d’Alzira durant 6 mesos a Madeira (Portugal) per a col•laborar, amb l’associació d’estudiants de la Universitat de Madeira, en un projecte que cerca posar en valor el patrimoni cultural.

2. European Youth in Alzira III (amb una subvenció de 34.280 euros i en què participen 8 socis europeus), projecte pel qual un centre de formació d’Alzira acollirà una voluntària entre octubre de 2017 i juny 2018.

3. Volunteer Life Chaning!, en aquest projecte IDEA acollirà a tres nous voluntaris a partir de Gener de 2018 fins a Setembre de 2018, que col•laboraran amb els English Coffee. La subvenció d’aquest projecte és de 18.975 euros.

4. El MOM – Maternity Opportunities and Mainstreaming (amb una inversió de 34.280 euros) que té com a objectiu principal millorar les habilitats que les dones aprenen naturalment durant la maternitat des del punt de vista de la ocupabilitat.

5. El SEMALE – Self Empowerment Methodology for Adult Learning and Employability (amb una subvenció de 10.915 euros) amb l’objectiu principal de millorar l’ocupabilitat dels adults, promocionant l’aprenentatge permanent, i el desenvolupament de noves tècniques per a l’ensenyament d’adults. Participen 5 països europeus i hi haurà un intercanvi de voluntaris.

6. Per últim, el Creativity Pass, activitat formativa en el marc de l’Erasmus+ de 8 dies de durada que tindrà lloc en Szentendre, Hongria; i on podran participar 3 joves de la nostra localitat amb l’objectiu de combinar la creativitat amb la promoció del emprenedurisme social.

Per a qualsevol informació de les persones interessades poden adreçar-se a les instal•lacions d’IDEA, ronda d’Algemesí 4, i a través de la pàgina web idea-alzira.com.