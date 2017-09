Cullera reactiva el pla per a reduir en un 40 % les barreres arquitectòniques

L’ajuntament ja ha intervingut en desenes de carrers i dóna ara un nou impuls al projecte que perseguix una ciutat més transitable

CULLERA. 11-09-17. L’Ajuntament de Cullera reactiva el pla per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en la ciutat. El projecte, iniciat l’any 2016, perseguix l’objectiu de transformar la ciutat en un espai on les persones amb mobilitat reduïda puguen desplaçar-se de manera autònoma.

La mesura més important duta a terme és l’habilitació de passos rebaixats en les voreres amb instal•lacions de vorada final a cota zero. Este tipus de vorada és essencial perquè les persones usuàries de cadira de rodes puguen circular de manera còmoda i sense cap tipus de problema.

També es treballa en la posada de punts de suport en carrers amb pendents elevades o amb escales, amén de la instal•lació de baranes de protecció. Esta mesura afecta sobretot als carrers que estan més pròxims a la muntanya. Sovint, l’enorme inclinació d’algunes d’estes vies fa que resulte impossible trobar una solució 100 % satisfactòria en termes d’accessibilitat.

Fins al moment, l’ajuntament ha intervingut en desenes de carrers donant prioritat als punts negres determinats pels tècnics municipals. Sense anar més lluny, el nucli urbà ja està ple de zones que s’han adaptat per a facilitar el trànsit d’ancians i persones que necessiten qualsevol tipus de suport per a desplaçar-se.

Ciutat més transitable Salva Tortajada, regidor de Serveis Exteriors, ha insistit que «l’objectiu a llarg termini de l’ajuntament és anar intervenint de forma gradual en totes les zones de la ciutat que tinguen algun tipus d’impediment per a les persones amb mobilitat reduïda».

En eixe aspecte, Tortajada ha destacat que els treballs s’estan duent a terme ara mateix en el barri de la Bega tot i que també s’ha actuat en altres zones del nucli urbà i en la platja, atenent les demandes veïnals.

Tortajada recorda que el consistori té per objectiu reduir en un 40 % les barreres arquitectòniques que encara queden en els carrers del municipi per tal de millorar la mobilitat i fer de Cullera una ciutat «més amable i transitable per a tots els col•lectius».

El projecte, que es va iniciar l’any passat centrant-se en llocs amb demandes veïnals històriques, es va congelar a principis de l’estiu coincidint amb la part forta de la campanya turística per a no entorpir el trànsit rodat. Ara, acabada l’època estival, els carrers de Cullera se seguiran transformant per a convertir-se en accessibles per a tot el món En l’execució del pla treballen els operaris municipals així com empleats de la Borsa Social.

Obres ja acabades

Les zones on ara és més fàcil transitar per a ancians o persones que necessiten cadira de rodes o un altre tipus de suport per a desplaçar-se s’estenen per tot el nucli urbà. S’ha intervingut el carrer Cervantes i també s’han creat nous accessos en l’avinguda del Port, l’avinguda de la Guàrdia Civil, en l’av. Agustín Olivert, al voltant del supermercat Eroski, en la Rambla Sant Isidre, en el carrer del Riu, en el passeig Doctor Alemany o en els voltants del CAES Sant Agustí.

En l’avinguda de Castelló (passeig marítim) s’han repassat i lloc a punt totes les baixades a la platja i les mateixes rampes que donen accés al passeig marítim. A més, s’han adequat trams en la diagonal del País Valencià i avinguda del Racó, que encara que ja eren accessibles la falta de manteniment els havia reconvertit en una barrera.

Paral•lelament, s’han instal•lat baranes de suport i protecció en diverses zones, entre elles en el barri del Pou, l’antic barri àrab ubicat en la muntanya l’entramat urbà de la qual —carrers empinats i amb escales— el convertixen en una àrea on les solucions a l’accessibilitat no sempre són possibles.