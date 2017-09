Almussafes forma a empreses i associacions per a facilitar el salt a la factura electrònica

El consistori ha programat dues sessions formatives per a explicar a empresaris, gestors i entitats el procés d’utilització del sistema FACe

La llei obliga a determinades persones físiques i jurídiques a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics a partir de l’1 de gener de 2018

Almussafes, a 12 de setembre de 2017. L’Ajuntament d’Almussafes programa dues jornades informatives per a empresaris, comerciants, gestors i associacions amb l’objectiu d’explicar el funcionament del sistema FACe, el que s’utilitza per a la presentació de factures pel subministrament de material o la prestació de serveis amb l’administració local. Es duran a terme els dies 2 i 3 d’octubre a les 20 hores en el Centre Cultural i en elles s’informarà sobre els passos a seguir per a complir amb la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú. Aquesta acció es completa amb l’edició d’un tutorial per al maneig de la plataforma, que es presentarà durant aquestes trobades i que posteriorment es publicarà tant en www.almussafes.es com en els comptes del consistori en Twitter i Facebook.

En compliment de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú (LPAC), a partir del pròxim 1 de gener de 2018 determinades persones físiques i jurídiques hauran de relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics. D’aquesta forma, serà obligatori presentar les factures a través d’aquest mètode per a les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, notaris, registradors de la propietat, mercantils i aquelles persones físiques que presenten factures amb imports d’a partir de 5.000 euros.

Per a la realització d’aquest procediment, al que ja poden acollir-se els que es troben en algun d’aquests supòsits, l’Ajuntament d’Almussafes ha habilitat el portal FACe, a través del qual els proveïdors de subministraments o els prestadors de serveis obtenen diversos avantatges, com el fet que s’acurten els cicles de tramitació, inclòs el cobrament, i que facilita un accés més ràpid, àgil i senzill al procés de tramitació de les factures, podent consultar el seu estat en qualsevol moment.

No obstant açò, encara són moltes les empreses i entitats que desconeixen el funcionament d’aquest nou sistema i per açò l’Ajuntament d’Almussafes ha decidit programar dues formacions pràctiques amb l’objectiu de facilitar al màxim la transició al procediment telemàtic. La primera d’aquestes sessions, que es durà a terme el pròxim dilluns 2 d’octubre a les 20 hores en el Centre Cultural, estarà dirigida a empresaris, comerciants i gestors. L’endemà, el dimarts 3 d’octubre a la mateixa hora i en la mateixa infraestructura pública, s’oferirà una segona sessió, a la qual estan citades les associacions, a les quals també afecta aquesta obligació administrativa.

“Som conscients que per a algunes empreses i entitats aquest canvi pot suposar algun maldecap al principi i per aquest motiu volem posar a la seua disposició el nostre assessorament, per a garantir el compliment de la llei i facilitar al màxim els tràmits”, declara l’alcalde d’Almussafes, Toni González, qui assegura que aquest nou procediment “va a permetre abonar l’import de les factures amb major rapidesa, a més de facilitar un accés més ràpid, àgil i fàcil al seu procés de tramitació, poguent consultar l’estat de la factura en qualsevol moment a través d’aquest portal”.

Contingut de les jornades

Durant aquestes trobades, el personal de l’administració local informarà als assistents sobre la utilització del programa FACTURA-E, facilitat pel Ministeri, i es donaran pautes per al correcte registre de les factures, a més d’analitzar els possibles errors que puguen sorgir en la seua tramitació. Els interessats a participar en aquests tallers gratuïts hauran d’enviar un correu electrònic a almussafes_ins@gva.es, indicant nom i cognoms o raó social, nombre d’assistents, telèfon i adreça de correu electrònic.

Aquesta campanya es completarà amb l’elaboració d’un tutorial d’ús, que es presentarà durant aquestes jornades informatives i que es publicarà també en el portal web municipal i en els comptes del consistori en els diferents mitjans socials. Així mateix, per a donar a conèixer aquesta iniciativa, l’Ajuntament està remetent una carta informativa a empreses i associacions convidant-los a les citades reunions i editarà cartells promocionals amb la finalitat de situar-los en els llocs més transitats pels i les almussafenys.