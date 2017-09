Llíria i la Diputació treballen en la millora del tram de la CV-339 que dóna accés a la Cooperativa

El projecte aposta per la mobilitat sostenible amb la construcció d’un carril per a vianants i ciclistes que garantirà la seguretat de tots els usuaris de la via

Seguí ha volgut ressaltar que el projecte segueix “la filosofia de la mobilitat sostenible de la Diputació de València i de la Generalitat Valenciana, ja que aposta decididament per potenciar i afavorir a eixos altres usuaris no motoritzats que necessiten espais propis que garantisquen que els seus desplaçaments es realitzen en condicions de seguretat”.

L’alcalde de Llíria, Manolo Civera, i el diputat de carreteres, Pablo Seguí, han mantingut una reunió de treball en la qual s’han establit els passos a seguir una vegada que el projecte siga d’exposició pública. En la reunió amb el primer edil i la regidora d’Ordenació Urbanística, Consuelo Morató, el titular de Carreteres ha detallat els passos a seguir una vegada el projecte haja superat la fase d’exposició pública, de manera que les obres puguen iniciar-se en el menor temps possible.

Un d’aquests passos fa referència a la disponibilitat dels terrenys necessaris per ampliar la plataforma de la carretera i poder realitzar així tant l’adequació de vorals prevista com la construcció del carril per a vianants i ciclistes que connectarà, des de la perspectiva de la mobilitat sostenible el nucli urbà amb la cooperativa. En aquesta línia, la Diputació de València ha sol·licitat al consistori la seua col·laboració en el procés, de manera que aquest es realitze amb la major agilitat possible i no es demore la realització material de l’obra.

L’alcalde de Llíria, Manolo Civera, ha traslladat al diputat de Carreteres el seu màxim compromís, ja que, tal com ha destacat “Llíria necessita abordar amb urgència aquest projecte perquè, no solament millora substancialment l’accessibilitat del nostre municipi, sinó que implica una major seguretat per a aquells que accedeixen a la Cooperativa amb bicicleta o caminant”.