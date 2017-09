Els veïns i veïnes d’Almussafes, protagonistes del disseny del I Pla Municipal d’Igualtat

Després del període de redacció, està previst que a la fi d’any s’aprove el document resultant perquè comence a aplicar-se en 2018

Ahir dimecres 13 de setembre es va llançar un qüestionari online per a conèixer l’opinió dels ciutadans, acció que s’integra dins de la fase de diagnòstic

Almussafes, a 14 de setembre de 2017. La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes continua realitzant passos per a l’aprovació a la fi d’any del I Pla Municipal d’Igualtat d’Homes i Dones de la localitat. En aquests moments, el procés es troba en la fase de diagnòstic, en la qual s’està recaptant l’opinió dels veïns, veïnes i associacions. Ahir dimecres 13 de setembre, es va posar en marxa una enquesta online per a sondejar als ciutadans i ciutadanes, que podrà constar-se fins al pròxim 2 d’octubre i que és totalment anònima i confidencial.

L’Ajuntament d’Almussafes ja ha començat els tràmits per a la creació del seu I Pla Municipal d’Igualtat d’Homes i Dones, el document que guiarà totes les accions empreses pel consistori de la localitat per a seguir avançant en la implementació d’iniciatives que contribuïsquen a la plena igualtat dels veïns i veïnes de la població.

“Malgrat que la nostra societat ha donat en els últims anys alguns passos a la recerca de la igualtat, encara estem lluny d’aconseguir que siga real i efectiva. Per això, és important que les administracions públiques posem sobre el paper els reptes que volem aconseguir perquè siga més senzill establir metes que ens porten a convertir, en aquest cas a Almussafes, en una localitat veritablement igualitària”, ressalta la regidora de Polítiques d’Igualtat, Davinia Calatayud.

Per a açò, l’equip de govern porta treballant en aquesta iniciativa des d’abans de l’estiu, quan va començar a reunir-se al costat de l’empresa encarregada de l’elaboració del pla, “Equalitat, Participació i Igualtat”, amb diferents entitats locals i personalitats del poble, realitzant entrevistes i intercanviant opinions sobre diferents qüestions de rellevància. En aquestes sessions, els responsables de dur a terme la fase de diagnòstic, van arreplegar informació per a conèixer de prop la realitat del municipi.

Sessions informatives

Ahir, dimecres 13 de setembre, es van celebrar dues sessions informatives igualment importants per al transcurs d’aquest procés: una reunió amb els funcionaris de l’administració local i una altra amb les associacions situades en la localitat. En tots dos casos, el consistori buscava la implicació de quanta més gent millor per a aconseguir que la fase de diagnòstic, en la qual es troba actualment l’elaboració del pla, responga a la realitat actual. En aquest sentit, s’han establit 10 normes que tot el personal de l’Ajuntament haurà d’aplicar a partir d’ara en la redacció de qualsevol document administratiu.

“Estem plenament convençuts que la igualtat de dones i homes i el respecte a la diversitat entre persones ha de ser un principi diferenciador i transversal en les diferents polítiques públiques que impulse el nostre ajuntament durant els pròxims anys”, va assenyalar l’edil, qui va emplaçar als presents a involucrar-se en el disseny del full de ruta emprès per la població per a aconseguir el major consens possible entorn a aquest tema.

Per la seua banda, el sociòleg Joan Gonçales i la politòloga i agent d’Igualtat Maria Sánchez, representants de Equalitat, entitat que està desenvolupant al voltant de 20 plans d’igualtat en diverses localitats, van destacar la importància d’abordar una problemàtica com aquesta i van garantir que el projecte resultant respondrà a les necessitats detectades pels veïns i veïnes, sent aquest pla adaptat a les circumstàncies concretes del municipi.

Qüestionari Online d’Igualtat

Precisament ahir dimecres 13 de setembre, es va publicar una enquesta en la pàgina web municipal, www.almussafes.es, i en les xarxes socials de l’Ajuntament per a conèixer el grau de penetració de la igualtat a Almussafes i les fortaleses i febleses que tenen les dones en el municipi, una acció englobada dins d’aquesta fase de diagnòstic i que planteja una sèrie de preguntes que pot contestar-se en menys de 15 minuts de forma totalment anònima i confidencial. El termini per a respondre a l’enquesta finalitzarà el pròxim dilluns 2 d’octubre.

Conclosa la fase de participació ciutadana, l’empresa concessionària elaborarà el pla d’acció, que arreplegarà una sèrie d’iniciatives per a la seua implementació en els pròxims quatre anys i que contemplarà avaluacions parcials cada any. El document definitiu haurà de ser aprovat per unanimitat pels grups polítics amb representació en el ple municipal per a garantir la continuïtat del projecte.

La cap de l’Àrea de Benestar Social, Laura Acuña, va afirmar durant l’acte d’ahir que “s’ha detectat una regressió pel que fa a la igualtat en la societat actual, no tenim una societat plenament igualitària, per la qual cosa és necessari treballar en plans d’igualtat des de les administracions locals”. Aquest I Pla Municipal d’Igualtat d’Homes i Dones, dotat amb un pressupost global que ascendeix a 7.000 euros, i per al qual s’ha sol•licitat una subvenció a la Diputació de València, pretén precisament canviar aquest rumb.

Paral•lelament al Pla Municipal d’Igualtat, però en la mateixa línia, Davinia Calatayud va anunciar l’adhesió del consistori a la campanya “Valencià per la Igualtat”, que té com a objectiu la plasmació d’accions de sensibilització per a l’ús del llenguatge igualitari i no sexista en qualsevol comunicació, anunci o informació que se suscite des de l’administració local.