El primer buscador de platges i hotels puntua positivament les de Cullera

Beach Inspector analitza per al turista alemany les del Racó i Sant Antoni

Destaca la neteja, els seus nombrosos servicis i la idoneïtat per a la pràctica d’esports nàutics

CULLERA. 14-09-17. L’autodenominat primer buscador de platges més hotels del món, Beach-inspector.com, ha analitzat este estiu per al turista alemany dos de les més famoses de Cullera, la de Sant Antoni i la del Racó. La valoració que fa d’estos arenals cullerencs és molt positiva en tots els aspectes.

L’anàlisi destaca la qualitat de les aigües, la idoneïtat per a la pràctica d’esports nàutics, la gran oferta gastronòmica que existix en els locals de la zona, el bon passeig marítim que recorre la badia o el dinamisme de les activitats que s’oferixen a banyistes i visitants, entre molts altres aspectes.

En ambdós platges ressalta la neteja tant de l’arena com de l’aigua i fa referència als diferents distintius de qualitat que ostenten, fruit del treball dels servicis municipals que anualment invertixen una gran quantitat de diners per a mantindre a punt el principal aparador turístic de la ciutat.

Així mateix, posa en valor les facilitats d’accessibilitat que existixen per a persones amb mobilitat reduïda. De fet, la platja de Sant Antoni fou pionera a Espanya a facilitar el bany a este col•lectiu.

Capacitat de lligar

Com a gran curiositat, un altre dels paràmetres que mesura l’anàlisi és el de la possibilitat de lligar en les platges. Tant en el Racó com en Sant Antoni calcula que existix un rang de 6 sobre 10 a l’hora de poder entaular relació amb una altra persona.

El servici de socorrisme, el lloguer d’hamaques i para-sols la proximitat d’aparcaments propers —especialment en Sant Antoni— són uns altres dels valors a destacar per part de Beach-inspector.

Turisme alemany

El reportatge, que inclou fotografies i vídeo, s’ha realitzat en alemany i és que el turisme d’esta nacionalitat ha crescut en els últims anys en la població. No en va, els visitants teutons ocupen el tercer lloc en el rànquing de nacionalitats registrades en la Tourist Info.

El regidor de Platges, Salva Tortajada, s’ha congratulat per este nou reconeixement en l’esfera internacional que han obtingut les platges del municipi. «Cada any Cullera fa un esforç important per tindre les millors platges i estos reconeixements suposen un al•licient més gran encara per a seguir treballant en eixa línia», ha comentat.

A més, des del departament de Turisme, el regidor Javier Cantos ha ressaltat el fet que «cada vegada més la nostra oferta turística arriba al públic europeu perquè Cullera treballa per a convertir-se en una destinació alternativa per als turistes alemanys, que tradicionalment escullen en la seua majoria passar les vacances en altres punts de la costa». «El fet que siguen tercers els que parlen de tu i que a més ho facen bé, és un punt molt a favor nostre en l’estratègia de promoció», ha conclòs l’edil.

Els dos anàlisis estan disponibles en els següents enllaços:

Platja de Sant Antoni: https://www.beach-inspector.com/en/b/playa-de-san-antonio

Platja del Racó: https://www.beach-inspector.com/en/b/playa-del-raco#user-reviews