Mobilitat en la seua IILa Generalitat atorga a Sueca el primer premi de la Setmana Europea de la edició

Avancem Caminant, el projecte de Xarxa de Rutes Escolars de Sueca, aconsegueix el primer premi en la categoria de Ciutats Mitjanes

L’Ajuntament de Sueca presenta un complet programa per la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Sueca, 15/09/2017.Avancem Caminant, el projecte de Xarxa de Rutes Escolars impulsat pel consistori suecà ha obtés el primer premi de la categoria de ciutats mitjanes (entre 20.000 i 50.000 habitants) atorgat per la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, en la II edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat. Així ho ha anunciat l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, este divendres en la presentació del programa en motiu de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que es commemora cada any entre el 16 i el 22 de setembre. L’objectiu del consistori és motivar la ciutadania a participar en un conjunt d’actes que busquen conscienciar i educar la població per tal de fomentar entre els suecans nous hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables.

Tamarit s’ha mostrat molt satisfeta pel reconeixement que els ha atorgat la Generalitat Valenciana i ha volgut fer palés el seu agraïment a totes les persones i entitats implicades en el projecte que ha comptat amb la col·laboració estreta de la comunitat educativa de Sueca. La localitat ha estat premiada en esta segona edició al costat de projectes amb tant de ressò com l’anell ciclista de València (1er premi Grans Ciutats) i d’altres com l’educació vial a les escoles de l’Alcúdia (1er premi Municipis Xicotets). “El millor premi, però, és que este siga un projecte de profit per a la nostra població escolar, que tinga continuïtat en el temps, i que cada vegada siguem més els que ens impliquem i deixem d’agafar el cotxe per coses tan quotidianes com acompanyar els menuts a l’escola” ha afegit la màxima representant del consistori.

A més de l’alcaldessa, l’acte ha comptat també amb la participació de la regidora de Medi Ambient, Isabel Jiménez, i l’assistència d’una representació nombrosa del govern municipal i també de Merche Romero, representant de l’organització sense ànim de lucre, Ecoembes; de Mila Meseguer, del col·lectiu cívic Massa Crítica Sueca i de Pilar Pérez, del Consorci de la Ribera, que ha coordinat la iniciativa Avancem Caminant.

La titular de Medi Ambient, Isabel Jiménez, ha assenyalat també, en referència al guardó, que “este és un reconeixement molt gran per a un projecte transversal que parteix amb la col·laboració de les Regidories de Cultura, Medi Ambient i Urbanisme i que ens motiva molt per continuar en esta tasca en pro de l’educació ambiental dels nostres joves i de la nostra població en general”. Pel que fa al programa, ha explicat que el missatge principal que es vol traslladar des del consistori és que hi ha alternatives als cotxes com ara passejar a peu o amb la bicicleta, el transport públic o els vehicles elèctrics que a més de ser més respectuosos amb el medi – representen un impacte ambiental i territorial mínim-, són una opció més segura que contribuirà positivament al benestar i la qualitat de vida dels ciutadans.

Programa – Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Sueca

Per al pròxim dimarts, 19 de setembre, s’ha programat a les 19:00 hores la projecció d’un film al CM Bernat i Baldoví. El llargmetratge documental “Bikes vs cars” presenta diferents escenaris com ara els inversionistes a favor de la indústria automotriu, els propis directors del comerç d’automòbils i també el contrapunt, la postura dels ciclistes. La pel·lícula és un treball del cineasta suec Fredik Gertten qui va viatjar fins a grans ciutats com ara Sao Paulo, Toronto i Los Ángeles, per evidenciar com els carrers estan envaïts d’automòbils i com es perfila el creixement dels parcs mòbils a les grans ciutats en els pròxims anys. Gertten, a més, segueix de prop la vida dels ciclistes i les dificultats que travessen diàriament per arribar al seu destí, tot convidant a una reflexió que s’emmarca en un debat de màxima actualitat. L’entrada al cinema serà lliure i gratuïta per al públic.

I divendres, 22 de setembre, jornada en què es commemora el Dia Mundial Sense Cotxes, s’ha convocat una concentració a primera hora del matí a la placeta del Convent de Sueca per als escolars de la ruta 1 de la Xarxa de Camins Escolars amb destí al col·legi Maria Auxiliadora. A la ruta es preveu que s’incorporen també, amb bicicleta, diferents regidors i altres persones que vulguen acompanyar els alumnes, des de la plaça de l’Ajuntament fins a la seua entrada al col·legi. Per tal de visibilitzar la iniciativa, s’alliberarà parcialment la ruta de vehicles, en el seu últim tram. El mateix divendres s’instal·larà un punt informatiu, durant tot el matí, a la plaça Sant Pere on es donarà pautes i consells a tots els assistents per tal de fomentar el correcte reciclatge de residus. Per la vesprada, a les 19 hores, i convocats per Massa Crítica Sueca, s’ha organitzat també una bicicletada popular que partirà de l’Ajuntament de Sueca.

D’altra banda, el consistori juntament amb Ecoembes ha organitzat també diferents tallers sobre reciclatge que es desenvoluparan ad hoc, entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre, per a públics específics com ara els usuaris del CEAM de Sueca, el Centre Ocupacional o del Centre d’Educació Especial Miquel Burguera, atenent les especificitats de cada col·lectiu. Els tallers s’emmarquen en el projecte Recicla amb els 5 sentits, una iniciativa d’educació i conscienciació ambiental que tracta de corresponsabilitzar a tots els ciutadans sobre la correcta gestió i separació dels residus.

Paral·lelament, el consistori engegarà una campanya mediàtica que durarà tota la Setmana de la Mobilitat Sostenible, a través de la televisió local Sueca TV, i d’altres accions informatives.

L’alcaldessa ha estat l’encarregada de tancar l’acte. En la seua intervenció, Tamarit ha recordat que Sueca està adherida al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia pel qual la ciutat adquireix un compromís institucional per tal de reduir el nivell d’emissions de CO2 i que suposarà l’adopció d’altres mesures per millorar la qualitat ambiental. Totes estes iniciatives, ha explicat, van encaminades a este objectiu pel qual estan treballant també des de diferents fronts, com ara en la pacificació del trànsit, emprenent diferents accions entre elles la conversió de carrers per a vianants, l’alliberament de vehicles als carrers o la creació de noves zones d’aparcament públic.