Els alumnes de la UPV presenten les seues propostes per al desenvolupament urbanístic d’Almussafes

El pròxim dimecres 20 de setembre s’inaugura l’exposició que arreplega les conclusions adoptades després de l’estudi dels àmbits estratègics

Els participants en el projecte han analitzat un total de quatre àrees del terme municipal per a proposar solucions a les diferents problemàtiques

Almussafes, a 15 de setembre de 2017. La sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes acollirà del 20 al 29 de setembre una exposició que arreplega el resultat dels treballs sobre l’urbanisme almussafeny realitzats durant el curs acadèmic 2016-2017 pels alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. En ells, els participants proposen solucions a les diferents problemàtiques urbanístiques detectades en el terme municipal, entre les quals es troben l’entorn de la Plaça Major, el parc de la Constitució i l’ampliació del Polígon Industrial Juan Carlos I, entre altres àrees de la localitat. La mostra s’inaugurarà el dimecres 20 de setembre a les 19.30 hores amb la presència de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, el regidor d’Urbanisme, Andrés López i alguns professors i alumnes del centre universitari.

El passat 15 de setembre de 2016, l’Ajuntament d’Almussafes va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV) perquè foren els estudiants del Taller d’Urbanisme i Paisatge, al costat dels del Màster específic de Paisatge i el d’Enginyeria Industrial del Departament d’Urbanisme de la UPV, els que dissenyaren les millors propostes durant el passat curs acadèmic 2016-2017. L’objectiu d’aquest pla, que des d’un primer moment va comptar amb el suport del consistori municipal, era el disseny de les premisses que convertiren “a Almussafes en una localitat que defense els seus espais contemporanis sense perdre en el procés la seua identitat històrica”, tal com va afirmar l’alcalde del municipi durant l’acte de presentació de la iniciativa.

Ara, un any després de l’inici del projecte, els 210 alumnes participants en aquest ambiciós treball disposen del resultat dels seus respectius estudis per a presentar-los públicament davant la ciutadania. Durant el passat curs, s’han dedicat a analitzar el terme municipal d’Almussafes per a proposar solucions a les diferents problemàtiques existents en distints punts. Així, distribuïts per grups, han ideat alternatives per a la urbanització de la Plaça Major, la modernització del Parc Rural o la configuració del límit urbà mitjançant una transició amable. Aquests han sigut alguns dels objectius d’aquest pla, que ha inclòs propostes per a les zones verdes de la població.

“Després d’un intens any de treball, en el qual els participants han pogut comptar amb la plena col·laboració dels tècnics municipals i els edils de les diferents àrees implicades per al desenvolupament de les seues propostes, podrem descobrir el resultat al que han arribat, que sens dubte ens serviran als responsables públics per a enfocar en el futur el desenvolupament urbanístic d’Almussafes”, assenyala el regidor d’Urbanisme, Andrés López.

L’exposició

La mostra, que romandrà oberta al públic del 20 al 29 de setembre en la sala d’exposicions del Centre Cultural de la localitat i que porta per títol “Almussafes: Urbanisme i Paisatge”, s’inaugurarà el mateix dimecres 20 a les 19.30 hores amb la presència del primer edil, Toni González, el regidor d’Urbanisme, Andrés López, i d’alguns professors i alumnes involucrats en el treball, els qui explicaran als assistents com s’ha desenvolupat el procés de creació d’aquestes propostes, fruit d’un conscienciós anàlisi de les circumstàncies i necessitats de la població almussafenya.

La principal novetat del projecte, segons l’arquitecte municipal, Xavier Adam, “radica a aconseguir una acció unitària que englobe tot el territori”, atès que fins ara les propostes impulsades en aquest sentit “es consideraven fragmentades”. Els 260.000 metres quadrats de parcs i jardins, la reforma de la Plaça Major i els seus diferents accessos, la intervenció en el Parc de la Constitució, la millora del Parc Rural o la revitalització dels sectors nord-est i oest han sigut alguns dels focus en els quals s’han centrat els alumnes de la UPV.