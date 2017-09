Almussafes aprova per unanimitat una moció sobre el rescat de la concessió de l’AP-7

En el text se sol•licita al Govern espanyol que garantisca la continuïtat del servei més enllà de 2019, any en el qual finalitza la concessió amb Abertis

El ple de la corporació municipal s’uneix així a la petició de la Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana

Almussafes, a 15 de setembre de 2017. El ple de la corporació municipal d’Almussafes celebrat ahir dijous 14 de setembre va aprovar per unanimitat una moció presentada pel Grup Socialista en el consistori per a sol•licitar al Govern central el rescat de la concessió de l’AP-7, permetent la continuïtat del servei més enllà de 2019, any en el qual està prevista la finalització de la concessió d’Abertis (abans Aumar). L’objectiu d’aquesta reivindicació, promoguda per la Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana, és garantir i lliberalitzar el funcionament de l’Autopista del Mediterrani, “de manera que es corregisca la discriminació negativa, que pateixen les comunicacions en el nostre territori”, i evitar l’increment de la sinistralitat de les vies que circulen paral•lelament, les carreteres N-340 i N332.

L’Autopista del Mediterrani, l’AP-7, que discorre entre la frontera amb França i fins a Algeciras, és un dels eixos més importants de tota la xarxa de carreteres del territori espanyol. En el seu tram entre Tarragona i Alacant, trajecte durant el qual passa pel terme municipal d’Almussafes, és l’empresa Abertis (abans Aumar) la concessionària del servei de gestió i manteniment d’aquesta via, una concessió que segons el previst conclourà el pròxim 31 de desembre de 2019.

El Govern central ja anunciat que no té previst renovar-la, per la qual cosa la Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana ha llançat una crida als ajuntaments i entitats relacionades d’alguna forma amb aquesta infraestructura amb l’objectiu de sumar forces en la seua sol•licitud dirigida al Ministeri per a “que garantisca el rescat general de la concessió de l’AP-7 en la data prevista per a la seua extinció, sense pròrroga possible”, amb la finalitat de “corregir la discriminació negativa que pateixen les comunicacions en el nostre territori”.

L’Ajuntament d’Almussafes ha volgut acollir-se a aquesta petició amb l’aprovació en el ple de la corporació municipal celebrat ahir dijous 14 de setembre d’una moció presentada pel portaveu del Grup Municipal Socialista, Andrés López, en la qual insten al Govern central a “rescatar aquells tràmits de l’AP-7 la liberalització de la qual és una necessitat immediata (especialment en La Ribera, La Safor i La Marina) donada l’elevada intensitat de tràfic de les carreteres nacionals que discorren paral•leles a aquesta autopista (N-340 i N-332)”.

En l’escrit, aprovat per unanimitat dels grups polítics amb representació en el ple, PSPV, Compromís i PP, s’assenyala l’alta sinistralitat registrada en aquestes dues vies nacionals i recorden que, segons un estudi realitzat pel RACE en 2006, en la N-340 es troba el tram de carretera més perillós d’Espanya. A més, s’alerta de les nombroses molèsties generades als veïns i veïnes d’aquestes poblacions.