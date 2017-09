Més de 130 persones s’inscriuen en els tallers socioculturals d’Almussafes en el primer matí

Un total de 9 persones s’han encarregat d’atendre als interessats, la qual cosa ha accelerat el procés, evitant les llargues cues

El 15% dels matriculats en les propostes oferides per la Regidoria de Cultura s’ha decantat per la modalitat online

Hui, dilluns 18 de setembre, s’ha obert el període d’inscripció per a participar en els tallers socioculturals oferits per l’Ajuntament d’Almussafes per al nou curs 2017-2018. Més de 130 persones han realitzat ja la corresponent matrícula, un 15% del total a través de la plataforma Serviweb, en el portal municipal www.almussafes.es. La Regidoria de Cultura ha reforçat el personal per a agilitar el procés, evitant les llargues cues durant el matí.

L’oferta de tallers socioculturals oferits per l’Ajuntament d’Almussafes per al nou curs 2017-2018 torna a obtindre el suport dels veïns i veïnes del municipi. Hui, dilluns 18 de setembre, s’ha obert el període

Almussafes, a 18 d’inscripció i en només mitja hora s’han cobert 130 del total de places a la disposició de la ciutadania. En tan sols trenta minuts, i després de mitja hora amb alguns problemes tècnics amb l’aplicació informàtica que registra les dades dels inscrits, totes les persones congregades a les portes del Centre Cultural han pogut realitzar les seues matrícules per a les especialitats arreplegades en la programació.

Des de la infraestructura municipal informen que ja no queden places disponibles en el grup B del taller de Ceràmica Infantil, i en els grups de matí i el de 17 a 19 hores d’Iniciació al Tall i a la Confecció. En la resta de cursos encara queden algunes places, que seguiran cobrint-se fins a completar la disponibilitat de cadascuna de les modalitats artístiques, entre les quals es troben, a més de la ceràmica i la costura, el dibuix i la pintura, el teatre, i la principal novetat d’enguany, el tall i confecció d’indumentària valenciana, taller que s’impartirà tots els divendres de 17 a 20 hores en un únic grup format per un màxim de 10 participants.

A poc a poc, augmenta el nombre de persones inscrites a través del sistema online implementat per l’Ajuntament d’Almussafes, denominat Serviweb, al que pot accedir-se a través de www.almussafes.es. En aquesta ocasió, durant el matí han utilitzat la citada plataforma un 15% dels inscrits, mètode amb el qual, tal com destaquen des de la Regidoria de Cultura, “posem a un clic dels veïns i veïnes les inscripcions, evitant els desplaçaments i les aglomeracions en els edificis municipals”.

“Per a evitar aquestes cues hem reforçat al màxim el personal del Centre Cultural”, explica la regidora de Cultura del municipi, Teresa Iborra. En concret, hui hi havia 9 persones en el mostrador de recepció,” la qual cosa ha permés buidar amb bastant rapidesa el tumult inicial, ja que en només 30 minuts ja no hi havia persones esperant torn”, concreta. Les inscripcions romandran obertes fins a completar les places oferides i a partir del pròxim dilluns 25 de setembre, s’obrirà la possibilitat de matrícula als no empadronats en Almussafes.